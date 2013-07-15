中国GDP增速连两季回落 调结构之时应打好稳增长提前量

* 二季度经济同比增7.5%，符合市场预期

* 今年经济尚无失速风险

* 调结构之时应打好稳增长提前量

* 市场对数据反应正面

发稿 北京/上海中文部；撰写 宿泱韫

路透北京7月15日 - 先行指标表现低迷，中央提高对经济放缓的容忍度，机构纷纷下调对中国经济的预估，在这一系列铺垫后，7.5%的中国二季度经济增速还不算太糟糕，市场对此反应正面；不过，连续两季的增速回落也预示着中国经济未来仍面临较大的压力。

中国经济尚无失速风险，为中央调结构留有较大余地，预计未来一段时期调结构转方式各项举措仍将有条不紊地推行；但另一方面，不少分析人士也指出，底线不是无限下移，应打好提前量做好政策预案，应对经济放缓风险。

“7和7.5（经济增长底线）或者是一个具体的数字不是特别重要，因为给出一个宏观调控的区间，对于宏观调控的针对性、有效性和前瞻性是非常有好处的。处于这个区间内，我们的主要任务是调结构、转方式、促改革。”国家统计局新闻发言人盛来运在发布会间隙表示。

中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。

“今天公布的数据与我们此前预期基本一致，经济总体仍处于平稳状态，投资平稳，工业增幅低于预期，能拉动GDP保持在目前水准的消费功不可没。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁表示。

他认为，从总体情况看，实体经济压力仍然较大，这与诸多领域产能过剩，企业投资意愿不强有关。而目前政策的重点也是在改革方面。

单独看6月数据，规模以上工业增加值同比增长8.9%，低于路透调查预估中值9.1%；社会消费品零售总额增长13.3%，较路透预估中值12.9%略高；整个1-6月固定资产投资同比增速为20.1%，基本持平于路透预估中值20.2%。

二季度经济数据符合预期，未给中国汇市带来方向指引，即期人民币/美元仍在区间震荡格局中，尚未出现突破的动力；中国国内股市沪综指.SSEC早盘则收高1.46%。

国际市场方面，受中国经济数据尚可的影响，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升0.4%，澳元兑美元在数据公布后触及盘中高位0.9110；商品亦受提振，期铜涨0.4%至每吨6,982美元，而美国原油期货缩减跌幅至持平于每桶105.88美元附近。

**经济尚无失速风险**

尽管中国经济已连续两个季度放缓，上半年增速逼近年度7.5%的目标，但不太可能有“失速”的风险，下半年投资仍会发挥稳定器的作用，消费对中国经济结构调整的效果也有显现。

首创证券研究所副所长王剑辉表示，新公布的数据喜忧参半，忧的是制造业在未来一段时间内恐怕还是会保持下行态势，工业增加值在9%左右还将徘徊一段时间，对GDP增长也不会有什么正面的贡献，但这也是中国经济结构调整过程中所必须经历的。

喜的是消费增长好于预期，特别是在6月的消费环境本来并不是特别好的情况下。“如果消费增长能够保持这个势头，对经济增长的拉动作用将更加明显。这也说明中国经济结构调整的效果已经初步显现。”

年初以来，受抑制“三公”消费影响，中国消费增速一度滑落至12.3%的低位，但此后逐步回升，投资增速则持稳在20%以上。

统计局数据显示，上半年固定资产形成对GDP增长贡献率53.9%，拉动GDP上涨4.1个百分点；消费贡献率45.2%，拉动GDP上涨3.4个百分点；净出口贡献率0.9%，拉动GDP上涨0.1个百分点。

中国国际经济交流中心副研究员王军预计，下半年经济在当前基础上保持基本平稳的可能性很大，“半年信贷和财政对经济的支持应该会加强，一些大型项目也将陆续开工，经济三季度最晚四季度企稳的可能性在加大，而且下半年还有改革红利的释放。”

盛来运也指出，中国经济增长动力的格局没有根本改变：一是中国经济仍处在工业化和城镇化加速推进的过程之中；二是中国地域广阔，中西部地区的后发优势比较明显；三是消费结构升级正处于关键阶段；四是企业改革创新仍在加快。

“中国经济后期仍有保持平稳较快增长的条件和潜力。完成今年的发展目标应该是没有问题的，保持中国经济可持续健康的发展也是有条件的。”他说。

**“稳增长”应打好提前量**

二季度经济增长符合预期让市场普遍认为，中国政府力推的调结构还将持续进行。但另一方面，正如李克强总理有关“经济增长率、就业水平等不滑出下限”所言，未来一段时期，中央还会在稳增长和调结构之间动态平衡。一些分析人士建议，下半年需打好稳增长的提前量。

“对经济放缓容忍的底线不能说无限地下移，不能等到数字跌破目标再去行动，应该打一些提前量，做好政策预案。”国际经济交流中心的王军指出，尽管经济失速风险不大，但也不能掉以轻心，要采取及时有力的措施来干预。

新一届政府不再强调依靠增发货币或财政扩张以刺激经济，从决策层对“盘活存量、用好增量”的频频表态，到央行面对货币市场流动性紧张未立即出手援助，均在传递调结构的决心。而国务院“关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见”（金十条），则通过金融领域的改革与政策引导来推动结构转型调整。

投资银行巴克莱认为李克强的政策框架关键点有三个：无刺激、去杠杆和结构改革，并称之为“李克强经济学”(Likonomics)，称这是中国经济实现可持续发展的正确道路选择，未来10年中国年经济成长率将在6-8%之间。

在此情况下，调结构持续进行已成共识。“（二季度经济）运行在合理区间之内，决定了政策应对仍相对从容，转型仍是主要任务。”但申银万国首席宏观分析师李慧勇同时指出，在经济下行压力加大的情况下，稳增长的重要性将相对提升。由于消费见效慢，出口控制不了，稳增长的主要手段仍将是投资。

广发银行高级交易员颜岩也称，官方表示下一阶段会增强政策的针对性和预见性，首先可能针对某些行业进行适度刺激，如基建行业；其次会对一些经济情况提前作出调整，如针对外汇占款的缩量等。

“政策是稳定的，有针对性的，着力于增长结构调整的。目前能够实现在调整中实现经济增长的目标。”他说。(完)

(审校 张喜良)

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