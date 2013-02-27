中国今年GDP增速有望高于上年--国家信息中心（更新版）

* 全年GDP增幅高于上年,一季度料增8%左右

* 物价水平稳步回升,一季度料涨2.6%

* 建议货币政策回归稳健,避免流动性过快增长

(新增更多细节)

路透上海/北京2月27日 - 中国官方研究机构--中国国家信息中心发布报告称,国内"稳增长"政策继续发挥作用,企业由"去库存"逐步转入"补库存",加之国外环境有所好转,中国经济将延续小幅回升态势,预计今年国内生产总值(GDP)增速有望高于上年,一季度GDP增长8%左右,CPI上涨2.6%左右.

中国证券报周三刊登该份报告并建议,中国货币政策应适当回归稳健.针对当前货币发行增长较快,社会融资规模扩张,金融信贷领域风险增强的问题,建议保持适度的货币信贷投放的力度,避免流动性过快增长.

"一方面,通过正回购操作等流动性管理工具,保持市场流动性合理适度;另一方面,加强资金监管,规范金融机构表外业务,通过完善金融市场制度体系建设,引导货币信贷及社会融资规模适度增长."信息中心报告建议.

另一家研究机构中金公司则在上日的报告中预计"货币政策从中性偏松向中性转变的可能性有所增加",主要原因是CPI通胀总体上仍较温和,不足以带来货币政策短期内紧缩的压力;而总需求的较强回升和流动性的相对宽松降低了进一步放松的可能.

针对春节后首周过宽流动性,中国央行上周大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

信息中心报告并称,当前,投资仍然是拉动中国经济增长的重要动力,一季度固定资产投资料增长21%左右,与上年同期基本持平;收入较快增长将支撑消费稳步提升,一季度社会消费品零售总额增速预计在14.6%.

进出口方面,世界经济复苏迹象增强有利于中国外贸平稳运行,但汇率升值压力增添外贸不确定性,初步预计一季度出口增长8%左右,进口增长6%左右,贸易结构优化趋势进一步延续;由于投资增速较快、消费和出口基本稳定、工业企业去库存阶段基本接近尾声,工业生产有望延续回暖势头,一季度工业增长料稳步回升至10.5%左右.

在一系列"稳增长"政策支持下,中国经济去年四季度开始触底回升,去年全年GDP增速为7.8%,CPI同比上涨2.6%.今年以来中国经济仍延续增长势头,货币环境也较去年年底更宽松,1月新增人民币贷款跃升至逾万亿规模,创三年以来新高,同期社会融资规模写下历史峰值.

此外,信息中心还在报告中建议,通过进一步推进人民币互换规模,扩大人民币结算范围,尽量降低汇兑风险,同时引导小型经济体货币与人民币挂钩,进一步推进人民币国际化步伐.并通过要素价格改革淘汰落后产能,尽快在全国城市推广阶梯电价、水价、燃气价格改革.

以下为国家信息中心对一季度主要经济指标的预估值:

GDP 8%左右

CPI 2.6%左右

PPI -1.7%左右

固定资产投资 21%左右

社会消费品零售总额 14.6%

工业增加值 10.5%

出口 8%左右

进口 6%左右 (完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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