一周焦点：中国GDP数据将为判断硬着陆风险拨开迷雾

图为2012年11月12日在上海浦东金融区拍摄的一名乘扶梯的男子。REUTER/Aly Song

路透巴黎4月13日 - 中国本周发布的经济增长数据将成为最清晰的信号，说明这个全球第二大经济体能否避开“硬着陆”。

若中国国内生产总值(GDP)增长数据疲弱，可能会令新兴市场受到冲击。当前的新兴市场刚刚开始走出美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激政策的阴影。

路透访问的分析师预期，周三出炉的数据将显示，中国第一季经济增长率从2013年第四季的7.7%放慢至7.3%。

若该预估准确，这将是中国经济五年来的最慢增速，接近确保就业稳定所需的增长速度下限。

“除了增长率加速下滑之外，任何其他结果都会令人感到意外，因为无论是调查结果还是官方已公布的数据都表明，今年初经济开局疲弱，”意大利裕信银行(UniCredit)的分析师在研究报告中写道。

国际货币基金组织(IMF)上周对中国“硬着陆”的风险发出警告。尽管IMF认为系属低风险，但其指称可能对其他新兴市场造成很大的负面冲击。

中国政府正在进行经济改革，让市场力量扮演更大的角色；在此同时，中国也试图让消费承担更多提振经济成长的重担，迄今中国成长主要由投资荣景所支撑。

中国政府上周宣布加快在铁路、经济型住房方面的支出力道，及对小型企业降税，预计接下来会推出更多政策措施。

将与国内生产总值(GDP)一并发布的投资及零售销售数据，可能显示内需疲弱，因为当局箝制影子金融及杜绝公共部门舖张浪费的行为。4月18日出炉的住房数据，可能对地产业降温现象提供最新的线索。

若GDP数据表现疲弱，可能促使中国人行微调货币政策。中国人行料将仰赖公开市场操作，维持货币市场利率在可扶助经济成长的水平。

中国GDP图表：link.reuters.com/qum44s

中国货币政策：link.reuters.com/vyt35s

美联储紧缩政策图表：link.reuters.com/zah77v

欧洲央行利率及通胀图表：link.reuters.com/juw29s

**央行官员在想什么？**

美联储主席叶伦本周三将在纽约经济俱乐部发表演讲，或将就何时升息给出线索。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录表明，央行官员并不急于在购债计划于今年稍晚结束后马上收紧政策。

Lombard Street Research分析师DarioPerkins指出，美联储将以多快速度撤出史无前例的货币刺激政策，是全球经济面临的最迫切问题；若联储有任何差错，将带来巨大风险。

“如果美联储一如其预估中所暗示维持宽松政策，可能引发新的资产价格泡沫，”他在研究报告中写道。“加快退场或许能降低这一风险，但FOMC和市场看起来都还没做好准备。”

美国3月零售销售数据或许有助于判断，美国第一季末的经济力道如何。

而就业和汽车销售等数据已表明经济相当强健，支持了第二季美国经济增长加速的观点，也进一步印证了第一季增长放缓缘于冬季严寒天气的说法。

定于周二出炉的美国消费者物价数据亦将受到密切关注，尤其是在上周五美国生产者物价指数(PPI)意外高涨之后。

持续的低通胀经常被用来当做美联储将维持利率水准直到明年底的一个理由。

不过，欧元区的通胀低迷是央行官员们的一个担忧所在。欧元区3月消费者物价终值将于周三公布。

分析师估计，上个月欧元区通胀率触及0.5%的低点，远低于欧洲央行接近但不到2.0%的目标水准。

3月通胀终值若低于0.5%，则或将令市场和央行官员心绪不宁。

“如果通胀意外下行，我们认为欧洲央行仍会准备采取行动，”巴克莱分析师Fabio Fois说。

如果未来几个月通胀仍然低下，则欧洲央行已承诺会推出类似于美国和日本的空前的货币刺激措施。(完)

(编译 徐文焰/龚芳/侯向明； 审校 郑茵/张荻/龚芳/张若琪)

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