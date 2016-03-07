中国经济增速将在三季度出现短周期的触底反弹--工银国际

路透香港3月7日 - 中国国务院总理李克强周六在全国人大会议上作2016年政府工作报告，提出今年发展的主要预期目标，以及宏观调控、供给侧改革等八方面重点工作。工银国际认为，政府工作报告体现了中国宏观调控正在进与退、取与舍、快与慢之间寻求理性平衡，而中国经济增长率将在第三季度出现短周期的触底反弹。

工银国际研究部联席主管程实博士周一表示，预计今年一季度和二季度中国经济增速将进一步下滑，甚至可能滑至6.5%的底线边缘；考虑到中国财政和货币政策的政策时滞，去年四季度开始的财政加力和今年开始的货币偏松将在下半年集中显现初步效果，中国经济增长率将在第三季度出现短周期的触底反弹。

2016年政府工作报告体现了政策目标有进有退，在微观福利上有进，在宏观增长上有退。中国务实下调了短期和长期的增长目标，表明了对宏观增长减速的客观容忍；明确将稳增长的核心考虑确定为保就业、惠民生。

在内部均衡上有进，在外部均衡上有退。中国将发展动力更聚焦于内部，强调通过供给侧改革提振全要素生产率；另一方面，报告并未给出明确的贸易增长目标，只是强调了“进出口回稳向好，国际收支基本平衡”，显示出在外需乏力、风险林立的国际环境中不冒进、不强求的务实改变。

此外，在协同监管上有进，在金改节奏上有退。报告将“加快改革完善现代金融监管体制……”放在了段落最前面，这暗示了监管体制改革重心前移、即将破局的趋势；另一方面，未确切提及注册制和人民币国际化，并强调要“规范发展互联网金融”，反映出中国在推进互联网金融、资本市场根本性改革和金融对外开放上将更加审慎，改革方向不变，但必要时可以适当放缓节奏。

同时报告还体现了政策搭配有张有弛。政府报告传递了中国政策搭配顶层设计的重要信息：一方面，供给侧政策展现出有细节的张力，提高实体经济的整体素质和竞争力；着力化解过剩产能和降本增效。另一方面，需求侧政策展现出有节制的松弛。全球需求侧政策都已经进入瓶颈状态且边际效用递减，相比之下，中国“三松”政策搭配的空间反而较大。（完）