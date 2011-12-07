中国明年GDP增速料回落 宏调不宜由紧转松--社科院

* 今年GDP增幅将达9.2%,明年回落至8.9%

* 今年CPI涨幅5.5%,明年涨幅回落至4.6%

* 宏调不应由紧转松促增长

* 经济增速宜在适度回落中趋稳,最好在8-9%之间

路透北京12月7日电---中国社科院周三称,今明两年国内总体经济增速虽有所回落,但仍运行在平稳较快的增长区间内;预计今明两年中国国内生产总值(GDP)分别增长9.2%和8.9%.

社科院发布2012年经济蓝皮书并称,当前宏观调控的方向不应由紧转松促增长,应是经济增长速度在适度回落中逐步趋稳,最好保持在8-9%之间.

"有关中国经济面临滞胀风险和将进入硬着陆局面的观点不符合中国经济的实际情况."蓝皮书称.

社科院并预计明年的居民消费价格指数(CPI)上涨4.6%,较2011年5.5%预估涨幅下降.

全球经济快速降温以及国内通胀缓解,令中国加快放松货币政策的步伐.中国央行从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次,以挽救下滑的实体经济.

而此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.

中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

**三驾马车**

从经济的"三驾马车"来看,社科院认为,明年除消费可能保持相对平稳外,投资和贸易都将较今年下滑.

社科院预计,2011年社会消费品零售总额同比增长16.7%,比上年回落1.6个百分点,扣除价格因素实际增长11.2%.2012年名义增长率15.7%,实际增长11.3%.

2011年全社会固定资产投资名义增长率预计为24.5%,2012年名义增长率22.8%,实际增长率15.4%.

另外,进出口方面,预计2011年进口增长24.7%,出口增长20.4%,全年顺差1,610亿美元.2012年的进出口增速将进一步减弱,进出口分别增长20.4%和17.3%,全年顺差回落到1,350亿美元.

中国前10月,固定资产投资(不含农户)同比增长了24.9%,增速与1-9月份持平;社会消费品零售总额同比则增长17%,进出口方面,前10月累计顺差达到1,240.28亿美元.

蓝皮书并称,预计2011年工业增加值增速有所放缓,全年增长9.9%.(完)

--发稿 沈燕; 撰写 李然; 审校 林高丽/丁淑琴

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