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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 10日 星期二 16:27 BJT

中国去年GDP增幅最终核实为10.4%

中国国家统计局周二表示，最终核实2010年中国国内生产总值(GDP)增幅为10.4%，与初步核实数相符。据统计局规定，中国年度GDP核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段；去年9月统计局将2010年GDP的增速上修至10.4%，比初步核算数提高了0.1个百分点。路透

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