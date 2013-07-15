中国二季度GDP增速续降至7.5%

* 二季度增速续降至7.5%，为连续两个季度回落

* 下半年经济下行压力依然存在，但失速概率很小

* 未来底部波动仍是主要特征

* 货币政策料持稳，同时应加快改革释放潜力

路透北京7月15日 - 中国二季度经济增速毫无悬念再降至7.5%，已然齐平政府年初设定的全年目标。展望下半年经济下行压力依然严峻，但在决策层一系列稳增长举措支撑下失速概率很小，未来底部波动仍是主要特征。

为了守住经济增长的底线，中国近期已经出台诸如加快棚户区改造、促进信息消费等举措。而考虑到目前货币供应量仍属宽松，未来货币政策大幅调整可能性不大，保持稳定将是首选；同时，也需要加快改革来释放增长潜力。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁评价称，数据与此前预期基本一致，经济总体仍处于平稳状态，投资平稳，工业增幅低于预期，能拉动GDP保持在目前水准的消费功不可没。从总体情况看，实体经济压力仍然较大，这与诸多领域产能过剩，企业投资意愿不强有关。而目前政策的重点也是在改革方面。

“对于下半年的预期，受基数影响以及目前扩大内需政策的逐渐见效，估计三季度会有所回升，”他说，“政策方面估计不会有太大动作，主要落点仍在扩大内需刺激消费以及支持战略新兴产业，节能环保等方面。”

中国国家统计局周一公布，二季度经济增速续降至7.5%，整个上半年增速为7.6%，愈发逼近年初设定的全年目标水准7.5%附近；此外6月规模以上工业增加值同比增长仅有8.9%，社会消费品零售总额增长13.3%；1-6月固定资产投资增速为20.1%。

欲览中国GDP图表，请点击 link.reuters.com/jyg69t

欲览中国工业增速图标，请点击 link.reuters.com/pah69t

“中国经济后期仍有保持平稳较快增长的条件和潜力，完成今年的发展目标应该是没有问题的，”国家统计局新闻发言人盛来运稍早在新闻发布会上称。

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟也指出，增长数字和预期是一致的，但内外需求不振导致增长还是比较乏力，投资增速在放缓，消费实际增速和去年同期比还是下降挺多，出口数据挤掉水分之后上半年也挺惨的，三驾马车动力都在减弱，使得上半年经济连续二个季度放缓。

展望下半年，他认为，内需恢复动力不足，下半年经济仍面临下行压力，三四季度增速可能还会回落。不过近期高层已经释放信号要避免经济和就业滑出下限，并一再强调要促进内需如加快棚户区改造等，在调结构和稳增长之间寻求平衡。

“之前一直强调调结构，现在稳增长的态度积极起来。因此预计下半年经济不会有明显下降，全年能够稳定在7.5%左右，”唐建伟称。

中国国务院总理李克强日前也表示，宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。

国务院参事夏斌今日也在证券时报发表署名文章称，当前中国已存在事实上的经济危机现象，决策者要有“底线思维”，既要加快改革、通过改革尽可能地去挖掘一切合理增长的需求潜力，又要准备好危机爆发或逐步刺破泡沫时的对策。

以下为GDP、工业、消费和投资数据详情(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

二季度国内生产总值(GDP) 7.5 7.5 7.3~7.9 7.7 7.6

6月数据:

固定资产投资(不含农户)(1-6月) 20.1 20.2 20.1~20.4 20.4 20.4

工业增加值 8.9 9.1 8.8~9.5 9.2 9.5

社会消费品零售总额 13.3 12.9 11.8~13.4 12.9 13.7

--注：投资前值为1-5月数据，GDP前值为2013年一季度数据。

统计局已于上周公布6月通胀数据,其中6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于路透调查的预估中值2.5%和前值2.1%，环比则持平；6月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.7%，较5月2.9%的跌幅略有收窄，与路透调查中值一致，环比则下降0.6%。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。