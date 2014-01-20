分析师看中国去年四季度及全年GDP增速

路透北京1月20日 -中国国家统计局周一公布数据显示，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中四季度GDP同比增速7.7%，环比增长1.8%。

主要数据:

--中国四季度GDP同比增长7.7%(路透调查中值为7.6%)，环比增长1.8%

--中国2013年度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%

--中国2013年度社会消费品零售总额同比增长13.1%

--中国2013年度规模以上工业增加值同比增长9.7%

--中国1-12月固定资产投资同比增长19.6%(路透调查中值为19.8%)

--中国12月社会消费品零售总额同比增长13.6%(路透调查中值为13.6%)

--中国12月规模以上工业增加值同比增长9.7%(路透调查中值为9.8%)

以下为市场人士的评论：

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩：

四季度和全年的都保持在7.7%，基本都在预期之内，显示稳增长措施之后，见到成效，消除了去年二季度后经济增速下滑会持续蔓延的担忧。

不过这个数据亦喜亦忧。喜的是显然今年今全年通胀压力不大，潜在经济增长也在这个水平，对未来的政策目标的设定是有帮助，经济未来两年稳定在7.5%左右是比较合适的。

忧虑的则是与金融领域有关，全年和四季度增长在7.7%，虽然尽量压了表内增长，但增长还是很大，且表外扩张速度很快，这是和杠杆率的上升有关，这是一个担忧，这是不能持续下去的。也对今年的政策提出挑战，即今年能否提升增长的效率，如何更均衡的增长，尤其是如何提升消费，在投资上如何调动各方投资积极性。

数据对政策指导作用挺强的，短期潜在经济增速7.5%左右，显示要按照经济规律办事，不能人为推高，否则就有通胀，就业限制。今后仍将维持稳健的货币政策，不仅是表内稳健，表外也要适度合理的增速，不能野蛮生长。且积极财政政策要考虑节奏和力度。这可能就是习李政府所言的“不留历史遗憾”吧。

--广发银行高级交易员 颜岩：

2013年经济运行情况略好于预期，在去年改革起步，外围经济运行偏弱，国内流动性调控偏紧的局面下，全年7.7%的速度已经不错。不过从四季度开始，我们看到经济运行还是有稍弱的迹象，当然这是周期正常波动，大趋势并没有变差。

未来经济在所谓的“低位”运行将是常态，其实增长中枢已经下行。在就业问题得到解决的前提下下，大刀阔斧改革的空间很大，这是全社会对未来经济运行抱有信心的根源。

今年，国外经济环境回暖，国内经济企稳，保增长的压力小于去年。政策上，央行会坚持目前稳健的货币政策，流动性着重总量控制，不会像去年一样大幅波动。另外，M2增速也会继续控制在13%左右的偏低位置。

银行间二级市场并未受此影响，依然沉浸在资金面的巨大影响中。基本面数据已经很长时间被边缘化。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤：

数据和预期的基本相符，四季度增长比预期还要再好一些，主要是因为外部需求比内部要好，国内投资和消费都弱了一些。

消费全年来看相对比较稳定，年初受反腐倡廉影响弱了很多，之后逐月整体呈现恢复性增长。

目前来看工业和投资略往下走，但如果外部需求和国内消费出现好转的话，也会给工业和投资带来支撑、可以托一托。

整体看法谨慎乐观，预计2014年一季度增速还是在7.5%以上。

--首创证券研究所副所长 王剑辉:

虽然12月消费的增长不够显着，但在中央政府大力反腐的政策环境下，速度还能达到13%以上，说明消费的含金量提高了。投资回落的速度稳定，显示中国经济正在从投资拉动转向消费拉动，这种转向虽然是非常缓慢的，但趋势良好。

2013年能取得7.7%的GDP增长，应该是可以打到85分的。因为去年本来各种因素都是可能导致经济下行的，分析人士起初也一直都在讨论是否会“硬着陆”的问题。后来随着政策微调，加上中国经济内生的增长动力，最后GDP增长的还不错。

我们预计，2014年的GDP增长在7.4-7.5%。从目前情况看，各省市都在下调GDP增长的目标。可以预见的是，今年央行不会释放流动性，政策会保持稳定，而地方政府举债会受到进一步约束，在资金紧张的情况下，可以预计GDP增速将稳步回落，但这符合中国经济结构调整的大方向，也有利于未来中国长期稳定的增长。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强上周五表示，今年中国经济发展还是要把握好宏观政策，做好预案，使经济运行保持在合理区间，给市场以稳定的预期。

--中国中央经济工作会议提出要坚持稳中求进的总基调，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，暗示2014年政策面不会有大的起伏，着力要为推进改革创造一个平稳的经济环境。

--国务院总理李克强到天津考察时表示，2014年中国有条件继续保持经济平稳运行和金融市场总体稳定。要坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长，保持物价总水平基本稳定。

--中国审计署发布全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。(完)

(发稿 路透中文部; 审校 张喜良)

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