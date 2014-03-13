李克强：今年有能力有条件使经济运行保持在合理区间

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透北京3月13日 -中国国务院总理李克强周四表示，今年多重目标的实现需要找到一个合理平衡点，这是高难度动作；但依然有能力有条件使经济运行保持在合理区间。
他在人大会议闭幕后的记者发布会上指出，今年挑战依然严峻，而且可能会更加复杂，既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，“这可以说是高难度的动作”。
“所谓磨好了斧子才能劈开柴...我们有去年应对经济下行的经历，中国经济又有着巨大的潜能和韧性，我们有能力也有条件使今年经济运行保持在合理区间，”李克强说。
中国去年经济增速为7.7%，今年制定的增长目标为7.5%左右。李克强坦言，去年面临的最大挑战就是经济下行压力加大，一度中央财政收入出现负增长，同时财政和货币政策运用空间又很有限，宏观调控确实面临多难选择。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。