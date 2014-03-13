李克强：今年有能力有条件使经济运行保持在合理区间

路透北京3月13日 -中国国务院总理李克强周四表示，今年多重目标的实现需要找到一个合理平衡点，这是高难度动作；但依然有能力有条件使经济运行保持在合理区间。

他在人大会议闭幕后的记者发布会上指出，今年挑战依然严峻，而且可能会更加复杂，既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，“这可以说是高难度的动作”。

“所谓磨好了斧子才能劈开柴...我们有去年应对经济下行的经历，中国经济又有着巨大的潜能和韧性，我们有能力也有条件使今年经济运行保持在合理区间，”李克强说。

中国去年经济增速为7.7%，今年制定的增长目标为7.5%左右。李克强坦言，去年面临的最大挑战就是经济下行压力加大，一度中央财政收入出现负增长，同时财政和货币政策运用空间又很有限，宏观调控确实面临多难选择。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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