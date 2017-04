中国二季度GDP同比增长7.5% 上半年同比增7.4%--国家统计局

路透北京7月16日 - 中国国家统计局周三公布,二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%,高于路透调查预估中值7.4%;环比增长2.0%。

今年上半年GDP同比增长7.4%。

中国1-6月固定资产投资同比增长17.3%, 路透调查预估中值为17.2%;上半年工业和零售销售分别增长8.8%和12.1%。

单独6月来看,工业和零售销售同比分别增长9.2%和12.4%,路透调查中值分别为9%和12.4%。

以下为二季度GDP和6月宏观数据详情:

实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期

二季度国内生产总值(GDP) 7.5 7.4 7.2 ~7.6 7.4 7.5

6月数据:

工业增加值 9.2 9.0 8.6 ~ 9.1 8.8 8.9

固定资产投资(不含农户)(1-6月) 17.3 17.2 17.0 ~ 18.0 17.2 20.1

社会消费品零售总额 12.4 12.4 12.0 ~ 12.7 12.5 13.3

注:GDP前值为2014年一季度数据,6月详细数据前值为5月数据。

中国国家统计局上周公布,6月通胀保持温和且明显低于3.5%的全年控制目标;而持续微刺激措施已改善工业领域状况。6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%,低于市场预期的2.4%,以及5月的2.5%。6月工业品出厂价格指数(PPI)同比下跌1.1%,降幅较5月缩窄,且为2012年4月以来最小。 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

