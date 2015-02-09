中国增长目标有下调要求 今年GDP增速料降至7.1%--国家信息中心

路透北京2月9日 - 中国国家信息中心最新报告称，近几年中国制定经济增长目标的主要依据是就业率，在劳动力数量持续下降的情况下，GDP(国内生产总值)的调控目标相应地就具有下调要求。初步预计，2015年中国GDP增速为7.1%，比去年放慢0.3个百分点。

该机构宏观政策动向课题组周一刊登在中国证券报的报告指出，目前国内外市场需求、地方政府与民间投资都不具备推动经济加速增长的能力，能够对经济增长速度产生明显影响力的因素只有中央政府。

“在目标确定之后，如果经济实际增长的季度速度明显高于年初制定的目标时，政府将加速推进相关改革，从而使得经济增长变得更加平稳；反之，当经济实际增长明显低于年初制定的经济增长目标时候，政府必然采取多种微刺激政策，来促使经济增长回升至目标附近。”报告称。

报告并指出，2015年影响中国经济运行的四大因素是：需要妥善处理好改革与增长关系，前所未有的产能过剩使得经济短周期发生变异，地方政府开始面临较明显的财政压力，世界经济将持续维持弱复苏状态。这就决定今年中国GDP增长不可能突然出现快速增长。

具体分析，与去年相比，世界经济将出现极小幅度的回升，但在人民币相对大多数货币仍然升值的情况下，对中国外贸增长不会产生明显拉动作用。

尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。

“在国内，去年最后几个月国家发改委批准了数万亿投资项目，大部分应该在今年落实，而且货币政策与财政政策也应当比去年稳中趋进，但是地方财政压力影响将使得中央的政策效果会大打折扣。”报告称。

中国经济“新常态”下，淡化GDP信号愈渐明显。上海证券报此前报导，在已公布今年经济增长预期目标的28个省份中，除上海不再设目标，西藏保持不变外，其余26个省份均下调今年经济增长目标。

中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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