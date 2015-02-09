中国增长目标有下调要求 今年GDP增速料降至7.1%--国家信息中心

众安科技发布国内首个基于区块链和人工智能的云服务平台
路透上海5月10日 - 区块链等前沿技术的应用正在中国加速应用。国内首个互联网保险公司众安保险的科技子公司--众安科技近日发布国内首个基于区块链和人工智能等技术的云服务平台--安链云，并推出一系列产品，推动区块链和人工智能等应用在国内进一步落地。
路透北京2月9日 - 中国国家信息中心最新报告称，近几年中国制定经济增长目标的主要依据是就业率，在劳动力数量持续下降的情况下，GDP(国内生产总值)的调控目标相应地就具有下调要求。初步预计，2015年中国GDP增速为7.1%，比去年放慢0.3个百分点。
该机构宏观政策动向课题组周一刊登在中国证券报的报告指出，目前国内外市场需求、地方政府与民间投资都不具备推动经济加速增长的能力，能够对经济增长速度产生明显影响力的因素只有中央政府。
“在目标确定之后，如果经济实际增长的季度速度明显高于年初制定的目标时，政府将加速推进相关改革，从而使得经济增长变得更加平稳；反之，当经济实际增长明显低于年初制定的经济增长目标时候，政府必然采取多种微刺激政策，来促使经济增长回升至目标附近。”报告称。
报告并指出，2015年影响中国经济运行的四大因素是：需要妥善处理好改革与增长关系，前所未有的产能过剩使得经济短周期发生变异，地方政府开始面临较明显的财政压力，世界经济将持续维持弱复苏状态。这就决定今年中国GDP增长不可能突然出现快速增长。
具体分析，与去年相比，世界经济将出现极小幅度的回升，但在人民币相对大多数货币仍然升值的情况下，对中国外贸增长不会产生明显拉动作用。
尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。
“在国内，去年最后几个月国家发改委批准了数万亿投资项目，大部分应该在今年落实，而且货币政策与财政政策也应当比去年稳中趋进，但是地方财政压力影响将使得中央的政策效果会大打折扣。”报告称。
中国经济“新常态”下，淡化GDP信号愈渐明显。上海证券报此前报导，在已公布今年经济增长预期目标的28个省份中，除上海不再设目标，西藏保持不变外，其余26个省份均下调今年经济增长目标。
中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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