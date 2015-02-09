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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 9日 星期一 14:56 BJT

中国增长目标有下调要求 今年GDP增速料降至7.1%--国家信息中心

中国国家信息中心最新报告称，近几年中国制定经济增长目标的主要依据是就业率，在劳动力数量持续下降的情况下，国内生产总值（GDP）的调控目标相应地就具有下调要求。初步预计，2015年中国GDP增速为7.1%，比去年放慢0.3个百分点。路透
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