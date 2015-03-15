中国经济实现今年增长约7%目标不容易 但政策回旋余地较大--总理

路透北京3月15日 - 中国总理李克强周日表示，中国今年经济预期增速调低为7%左右，实现这个目标并不容易。但运用政策的回旋余地还比较大，有能力保持经济大盘和基本面向上。

他在2015年两会结束后的新闻发布会上称，如果速度放缓影响了就业收入等，逼近合理区间的下限，中国会在稳定政策与稳定市场对中国长期预期的同时，加大定向调控的力度，来稳定市场的当前信心。

“当然中国经济面临下行压力，有多重风险，新常态下要在稳增长和调结构间寻找平衡点。”李克强称。“我们这几年没有采取短期强刺激的政策，可以说运用政策的回旋余地还比较大，我们“工具箱”里的工具还比较多。”

根据2015年政府工作报告，今年国内生产总值（GDP）增长7%左右，居民消费价格涨幅3%左右，进出口增长6%左右，城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。