今年中国GDP增速料降至6.8% 年内降准降息各三次--野村

路透北京3月19日 - 国际投行野村证券中国首席经济学家赵扬周四表示，受房地产和基建增速放缓影响，中国今明年经济增长仍面临较大下行压力，预计增速均在7%以下。相应的，货币政策宽松力度会加强，年内或各有三次降息和降准。

“短期来看我们主要的判断是，今明年经济增长的下行压力仍然比较大，而货币政策较前几年有比较明显的放松。”赵扬在电话会上称，野村对今年中国GDP的增速预估为6.8%，2016年为6.5%。

他指出，做出上述判断主要基于投资--尤其是房地产和基建--今年增速将有所放缓。今年房地产投资有较大概率继续调整，增速降至8%左右；而基建方面，虽然今年财政预算赤字扩大，但地方政府投资资金主要来源--土地出让金收入会面临较大压力，加之中央加快地方融资平台债务清理，所以基建可能受制于资金压力，会从去年20%的高位增速回落。

国家统计局此前公布数据显示，1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。

赵扬预计，今年宏观政策整体偏宽松。财政政策方面，从预算角度看是积极财政，但考虑到土地出让收入可能下降，土地财政收缩，财政对经济的支持力度不一定很大，这也意味着货币政策放松力度会加强，预计年内还会降息三次，降准三次，基准存款利率降至1.75%左右，准备金率降至约18%。

他认为，经济增速下滑且通胀压力不大，加之房地产处于调整，这使得央行有比以往几年更大的政策放松空间。整体而言，货币政策的宽松是试图引导经济软着陆，而不是一个非常大的刺激，全年经济呈现下半年略好的态势，季度GDP走势分别为6.9%、6.6%、6.7%和6.8%。

中国总理李克强上周日表示，中国今年经济预期增速调低为7%左右，实现这个目标并不容易。但运用政策的回旋余地还比较大，有能力保持经济大盘和基本面向上。中国政府已于去年四季度和今年年初分别降息两次，降准一次，拉开货币政策放松序幕。

长期而言，赵扬认为整个中国经济增速会平缓下降到可持续增长的水平，结构继续改善，消费占GDP比重会持续上升，带来经济效率的改善。中观层面，消费率上升会导致国退民进，消费品基本是竞争性行业，国企适应的领域减少；也有助于产业升级，带动服务业比重上升，制造业产业升级。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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