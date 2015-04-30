一季度重庆GDP增速全国第一 东北三省和山西增速排名靠后

路透北京4月30日 - 中国今年一季度全国31个省（市、自治区）国内生产总值（GDP）数据全部出炉，梳理可看出地区发展差异巨大。其中，重庆当季GDP同比增长10.7%，增速排名第一；而东北三省和山西增速排名靠后，尤其是辽宁以1.9%的增速垫底。

根据各省统计局和人民网整理的数据显示，有18个省份一季度经济增速超过全国，其中绝大对数为中西部省份；而包括北京和上海在内的10个省市增速低于7.0%。

此外，受京津冀战略的推动，河北当季经济增速较上年同期提高2个百分点，增速提升最快；天津经济增速亦达到9.3%，全国排名第四。北京则为增长6.8%，连续两年为跑赢全国水平。

长江经济带区域省份增速亦普遍超过全国水平，贵州增速仅次于重庆，江苏、浙江等增速亦超过8%，排名稍靠后的四川和云南分别增长7.4%和7.2%。上海增长6.6%，排名区域最低。

重庆市统计局副局长张富民在一季度经济运行发布会上表示，一季度全市经济主要呈现工业经济稳定增长，企业效益持续提高，同时对外贸易高速增长等特点。

“随着国家‘一带一路’和长江经济带战略实施，给予了重庆开放开发新的战略机遇...重庆经济增长有望继续保持平稳发展的良好态势。”张富民说。

东北三省增速普遍靠后，且远低于全国水平。人民网援引中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威称，东北三省正处于经济转型期的阵痛期之中，大量国有大中型企业正在或者已经寻找到了新的经济增长点。

她并认为，在东北存在着大量“小而美”的企业和青年创业者，很多新业态和小型企业并未能进入传统统计范畴，但这些新型企业也正是东北未来经济的动力和方向所在。

山西省一季度经济增长2.5%，排名倒数第二。山西省统计局副局长张晓东介绍称，受市场需求不旺、传统产业产能过剩等影响，全省经济下行压力仍在加大，形势依然复杂严峻。

该省一季度工业生产明显放缓，规模以上工业增加值同比下降2.9%，其中煤炭工业下降2.8%。

以下为各省（市、自治区）一季度GDP增速情况：

省（市、自治区） 增速（%）

重庆 10.7

贵州 10.4

西藏 10.0

天津 9.3

江西 8.8

安徽 8.6

湖北 8.5

福建 8.5

江苏 8.4

湖南 8.4

浙江 8.2

山东 7.8

甘肃 7.8

广西 7.6

青海 7.5

四川 7.4

广东 7.2

云南 7.2

河南 7.0

内蒙古 7.0

宁夏 7.0

陕西 6.9

新疆 6.9

北京 6.8

上海 6.6

河北 6.2

吉林 5.8

黑龙江 4.8

海南 4.7

山西 2.5

辽宁 1.9

全国 7.0

（完）

(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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