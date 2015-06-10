中国经济今年预计增长7% 下半年实体经济改善通缩风险缓解--央行

路透北京6月10日 - 中国央行周二将2015年中国全年GDP增速基准预测略微下调0.1个百分点至7%；同时指出，稳增长措施在下半年将对实体经济产生积极影响，预计下半年经济环比增速将略高于上半年。

央行网站公布的“2015年中国宏观经济预测”报告称，将2015年居民消费价格指数（CPI）同比涨幅预估下调0.4个百分点至1.4%。预计下半年通胀率将比上半年有所回升，从而将缓解通缩风险。

“虽然上半年经济增速低于预期，但由于稳增长政策的时滞效应、房地产市场企稳以及世界经济复苏等原因，下半年中国经济环比增速将会略高于上半年，”来自中国央行工作论文的这份报告称。

央行指出，最近的情况表明，市场对在建项目资金断流的担忧基本消除，平台的短期资金压力明显缓解，这有利于保证下半年基础设施建设投资的稳定增长。

央行报告预测2015年固定资产投资增速为12.6%，社会消费品零售总额增速为10.7%。行对2015年工业生产者出厂价格指数（PPI）最新预测为下降4.2%，此前为下降0.4%。

央行对今年出口和进口增速预测最新为增长2.5%和下降4.2%，去年底预测值分别为增长6.9%和增长5.1%。今年经常项目顺差与国内生产总值（GDP）比例的预测上调0.5个百分点至2.9%。

该报告指出，美联储加息对中国的直接影响有限，但对其他新兴市场经济体的冲击可能会通过其外溢效应间接影响中国。（完）

欲览详情，请点击中国央行网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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