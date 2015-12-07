中国明年GDP增长6.5%以上 赤字率控制在2.8%左右--国家信息中心（更新版）

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路透北京12月7日 - 中国国家信息中心最新报告预计，中国经济下行压力仍然较大，市场需求总体偏弱，工业领域价格和企业效益低迷，新旧增长动力接替尚需时日，预计明年将呈现小幅缓降态势，初步预计2016年中国GDP将增长6.5%以上，CPI将上涨1.5%左右。

在宏观调控政策方面，国家信息中心预计政府将加快国有企业改革步伐，加快落实税制改革政策；并会适当扩大财政赤字和国债规模，明年赤字率将控制在2.8%左右。

“展望2016年，中国经济运行中周期性因素和结构性矛盾都仍然比较突出，部分行业去产能减亏损、部分企业去库存增投资、部分金融机构和上市企业去杠杆控风险等方面的任务依然十分艰巨，防范经济继续下行和保持社会稳定可能面临不亚于2015年的严峻困难。”中国证券报刊登报告全文称。

国家信息中心认为，稳投资仍然是稳增长的关键，但企业投资意愿不足、实体经济信贷投放仍然比较低迷、地方政府财政收支压力加大、PPP模式实质性进展较慢等，都会制约投资的增长。

“总体来看，投资增速将呈现稳中略降的态势，预计2016年固定资产投资将增长9%左右。”该机构称。

但随着一带一路战略的推进，以及人民币兑美元汇率一次性贬值等影响，预计明年进出口增长会小幅反弹，2016年出口料将微增1.5%左右，进口将增长2%；国内消费需求料保持基本稳定，预计2016年社会消费品零售总额将增长10.5%左右。

物价水平将继续分化，宏观经济继续降温、社会总供求关系仍然宽松，都将抑制物价涨幅，预计居民消费价格将温和上涨，2016年CPI上涨1.5%左右；PPI来看，一方面国际大宗商品价格进一步下跌空间缩小，初级产品进口价格趋稳，另一方面国内产能过剩问题仍较突出，工业品价格难以明显回升，预计明年PPI同比下跌3.5%左右。

**实施积极财政政策**

“内忧外患”之际，中国政府明年料继续推进改革来释放经济活力。

国家信息中心预计，政府2016年将全面深化改革，加快国有企业改革步伐，推进企业破产和兼并重组；加快落实税制改革政策，完成营业税改征增值税，将不动产纳入增值税抵扣范围，加快房地产税立法，建立综合与分类相结合的个人所得税制度，进一步完善个人所得税税前扣除项。

同时，进一步推进金融改革，放松对银行业的准入管制，加快完善股票市场的制度建设；全面落实水、电、油、气、运等资源和基础产品价格改革方案，通过价格杠杆鼓励民间资本进入基础设施领域。

与此同时，还将以减税和增加社会保障支出为重点，实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字和国债规模。

“建议中央财政赤字规模安排1.35万亿元人民币，地方政府一般债券发行规模安排6,500亿元，全国财政赤字规模为2.0万亿元，赤字率控制在2.8%左右。全面实施减轻企业和个人负担的财税政策，”报告称，“加大地方政府债务置换的力度，扩大省级政府一般债务发债规模。”

稳健的货币政策保持“微刺激”取向，为结构调整创造偏中性的资金环境。建议新增人民币贷款12万亿元左右，M2增长13%左右，继续择机降准，引导全社会降低企业融资成本，容忍部分银行等金融机构破产。

要稳定股票市场预期和信心，相关部门要及时向市场传递准确政策信号，不能让市场随意猜测政府的意图，尽快恢复股市的融资功能；加强定向降准、再贷款和PSL等基础货币投放工具和定向调控手段的运用。

**房地产市场仍处于调整期**

经过十余年井喷式增长后，国内商品房存量目前已大幅度增加，房地产市场已进入趋势性下跌和周期性减速的双重调整阶段，楼市低迷至少还需要两年左右的时间。

“根据国际经验和房地产周期变化规律，房地产调整期一般需要3-5年，考虑到2014年已经开始调整，房地产低迷至少还需要两年左右的时间。”国家信息中心称。

信息中心认为，房地产市场仍然面临较大的“去库存”压力，城市间的分化更加明显，一、二线城市由于不断有新增外来人口流入和新兴产业的发展，“去库存”的压力相对较小，而其余城市房地产市场则陷入停滞状态。

“随着老龄化时代的到来，未来中国住房市场的刚性需求将减少，近期出台的房地产刺激政策无法改变这一长期趋势。”报告称。

2013年中国城镇户均住宅已经超过1.05套，基本达到住房需求的峰值，因此目前住房需求动力大为减弱。（完）

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