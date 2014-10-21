中国三季度GDP同比增速创五年半低点 投资续降但工业回稳（更新版）

路透北京10月21日 - 受房地产市场调整以及高基数的影响，中国三季度国内生产总值(GDP)同比增速创五年半低点。不过随着相关政策效应的继续发挥，四季度经济将有所回暖，并有望保持平稳较快发展。

国家统计局周二公布，三季度GDP同比增长7.3%，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。

“今年以来，政府出台了一系列既着眼于当前又着眼于长远的政策措施，效应会继续得到发挥。所以，从这些方面看，四季度和今后一个时期经济保持平稳较快发展的可能性还是比较大的。”统计局发言人盛来运在发布会上表示。

他同时认为，GDP增速回落原因是多方面的，既有去年同期高基数的原因，更重要的是因为三季度以来，经济三期叠加的压力，结构调整的阵痛超出预期。

“结构调整的阵痛主要表现在两个方面：一是多年积累的传统产业的产能过剩，二是今年以来房地产持续调整的累积效应有所增加。这两个因素，短期来看会影响相关企业的生产、消费和投资。”他称。

不过盛来运还指出，虽然三季度GDP的增速有所放缓，但就业和物价形势总体稳定，国民经济继续运行在合理区间。

民生宏观团队认为，三季度经济增速放缓，一方面是因去年同期基数稿，另一方面因房地产下行拖累固定资产投资导致经济内生下行压力较大，但随着经济政策转向稳增长，预计四季度增长略好于三季度。

数据并显示，9月规模以上工业增长值同比增长8%，路透调查预估中值为7.5%；1 -9月固定资产投资同比增长16.1%，预估中值为16.3%；9月社会消费品零售总额同比增长11. 6%，低于预估中值的11.8%，且为2006年2月以来最低。

招商银行高级分析师刘东亮表示，9月工业产出是个亮点，显着好于预期和前值，可能受到出口的较多带动，不过考虑到国内产能过剩局面尚未改观，由出口拉动的工业增长持续能力料较弱。

数据出炉后市场反应不大，上证综指.SSEC早盘震荡小幅收低0.27%，明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS微跌0.01%；澳元兑美元AUD=D4上涨0.26%；人民币兑美元CNY=CFXS则小幅上升。

2011年以来中国季度GDP走势图表：link.reuters.com/web33w

中国CPI和GDP走势图：link.reuters.com/kep23w

中国9月工业增加值图表：link.reuters.com/xeb33w

国务院总理李克强此前曾称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；经济有波动是难免的但仍在合理区间，而且政策工具箱储备还很充足。

国家发改委新闻发言人李朴民上周称，尽管前八个月中国固定资产投资增速放缓，但基础设施投资依然保持了较快增长，随着政策效应的逐步显现，预计今后几个月投资增速回落的幅度将会有所收窄。

**房地产投资维持下滑**

今年以来房地产市场疲弱不振，地方政府纷纷取消限购以期提振销量。央行亦在9月底放松放贷政策，旨在对楼市形成刺激，并维护财政金融稳定，但最终效果有待检验。

盛来运称，今年房地产分化调整的态势仍然在持续，但是房地产市场运行总体还是比较稳定的，调整的幅度相对比较温和。

“从不完全的观察来看，9月份房地产的市场还是有积极的变化，主要是销售量有所回升，价格降幅有所收窄。当然，政策的效应还会持续发挥，后续房地产市场的波动还要继续观察。”他表示，政策在向市场调节回归，现在放开限购也好、限贷也好，实际是减少行政的干预，更多的让市场发挥调节作用，这是符合改革的方向的。

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟认为，房地产救市政策短期内无法传导至投资，房地产投资更多受到预期和资金影响，尽管现在预期有所改善，但交易还没有起来，故资金无法到位。

“年内回落态势还会持续，明年可能才会触底。”他称。

数据显示，中国1-9月房地产开发投资同比增长12.5%，低于1-8月增速13.2%，且为五年多低点。此外，1-9月房屋新开工面积同比下降9.3%；商品房销售面积同比下降8.6%，销售额下降8.9%。

中国指数研究院此前报告显示，9月百城住宅均价环比下跌0.92%，连续第五个月下跌。整体来看，全国主要城市住宅价格在经历上月降幅收窄后再次扩大跌幅，市场下行趋势明显。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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