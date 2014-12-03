中国明年经济增速目标料定在7%--摩根士丹利华鑫

路透北京12月3日 - 中国每年年底的重头戏--中央经济工作会议将于下周召开，而今年是新一届政府全面推进和深化改革的第一年。摩根士丹利华鑫证券周三发布报告称，预计会议会把明年的经济增长目标定在7%左右，政策上将延续现有基调，不过在实际操作中会更多的体现为“稳健的财政政策，积极的货币政策”。

该券商并认为，改革依旧是2015年经济工作的重心，除了继续简政放权之外，中央将着力推进混合所有制改革，财税制度改革，并加快户籍制度和农村土地流转改革。

该券商称，在所有预计出台的改革措施中，金融改革推进速度加快，预计下一阶段在放开存款利率上限方面将会有所突破；同时中央在资本账户开放和人民币国际化方面也将持续着力推进。

此前有媒体报导称2014年经济工作会议将于12月9日起召开，不过目前还未有官方消息对此进行证实。该会议每年召开一次，以为次年经济工作制定大方向，包括制定经济增长目标和政策操作基调，因此这将成为判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标。

以下为摩根士丹利华鑫证券报告要点摘录：

--底线思维下促改革：

去年中央经济工作会议上指出工作的核心是“稳中求进、改革创新”，而经济工作目标可以总结为“稳增长、调结构、促改革”，我们认为今年会上对此不会做太大的改变。但我们认为在去年会议公告中被提到，但被市场所忽视的“底线思维”将成为本次会议的主要精神，来指导制定经济增长目标和政策操作基调。

今年以来经济增长持续受房地产投资下滑以及基建投资边际效应递减的拖累而增长乏力，政府和监管层出台各类促进投资的一揽子政策并积极为市场注入流动性以降低实体经济融资成本。我们之前也反复指出的是：目前政府“稳增长”的逻辑发生了改变，随着中国人口经过了刘易斯拐点之后，劳动力不再是可以无限制供应的生产要素，反映在低端劳动力价格的快速攀升，因此保就业不再是核心，而当务之急是防范系统性金融风险。因为一旦出现系统性金融风险，银行坏账率上升和影子银行刚性兑付打破，金融体系对实体经济的融资支持能力进一步萎缩，从而造成“资产负债表式的衰退”，进而经济会形成螺旋式下降。这才是令政府和监管层最为担心的，因为系统性金融风险对经济的破坏力远高于实体经济需求萎缩。

因此未来一年中央经济工作的底线是防范系统性金融风险，于此对应的是经济增长不能出现大起大落。因此我们预计会议会把明年的经济增长目标定在7%左右。相对应去年的7.5%的目标，今年将更多的反映的是中央对2015年经济增长的底线思维，希望为改革创造一个相对稳定的经济环境。

--政策操作基调不变不代表内容不变：

从2010年以来中央经济工作会议上制定的政策操作基调都是“积极的财政政策，稳健的货币政策”。我们认为本届会议会延续这一政策基调，但在实际操作中会更多的体现为“稳健的财政政策，积极的货币政策”。

首先就财政政策而言，从今年以来中央对地方政府融资做了明确的梳理和规范（例如43号文）， 因此地方政府的融资能力将被大幅压缩。虽然中央允许地方政府开始试点发行类市政债的地方政府债以及积极推进PPP融资模式，但毕竟初始规模有限，短时间内难以弥补城投债和地方融资平台退出留下的缺口。而且在经济下滑和房地产投资低迷的背景下，地方政府税收收入以及土地出让收益也将继续萎缩，因此地方政府收入的下降决定其明年很难扩大支出规模。 与此同时，我们预计中央财政也不会大幅提供赤字规模，因此明年财政政策的实际立场将是“稳健”， 以期逐步控制和化解地方政府债务风险。

其次就货币政策而言，目前政府和监管层现在可能已经意识到“滴灌式”定向宽松并不能有效刺激需求并降低实体经济融资成本，相反只会造成流动性金融系统内部空转。因此最近央行降息代表货币政策回归传统轨道，希望通过加大货币宽松的力度来提升金融系统的风险偏好，实现流动性向实体经济溢出，从而达到加大对实体经济的融资支持的目的。因此我们预计到明年央行还会降息2-3次，并根据流动性状况相机抉择启动下调存款准备金率。并且在美元持续升值以及日元和欧元等其他主要货币大幅贬值的背景下，人民币将会小幅贬值。

--改革依旧是2015年经济工作重心：

今年是新一届政府深化改革的第一年，出台了很多改革措施。我们认为改革依旧是2015年经济工作的重心，除了继续简政放权之前，中央将着力推进混合所有制改革，财税制度改革，并加快户籍制度和农村土地流转改革。虽然这些改革措施在短时间内并不能对经济增长产生立竿见影的效果，但从长期来看对中国经济实现结构转型和可持续发展是具有重要意义的。

在所有预计出台的改革措施中，我们认为金融改革推进速度加快，并最为引人注目。在存款保险制度已经出台的前提下，我们预计下一阶段利率市场化的攻坚战——放开存款利率上限方面将会有所突破。同时在沪港通放行的背景下，国内和海外资本市场的互联互通程度将进一步上升，中央在由此资本账户开放和人民币国际化方面也将持续着力推进。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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