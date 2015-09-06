中国经济增速将保持7%左右并持续四至五年 不会特别在意短期波动--楼继伟

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月6日 - 中国财政部长楼继伟近日在二十国集团（G20）财长和央行行长会议上称，中国经济增速预计将保持在7%左右，这一状态可能持续四到五年的时间；当前中国经济状况仍在预期之内。
中国央行网站周六晚间刊登的新闻稿援引楼继伟讲话称，中国政府不会特别在意季度性的短期经济波动，将保持宏观经济政策的“定力”；中国经济最大潜力在于改革。
他指出，今后五年是中国经济结构调整的阵痛期，包括结构性改革的主要任务也要在2020年前完成；在此过程中，中国经济将转向更多依靠消费拉动。
“在人口红利消失、资本回报率下降的背景下，中国政府着力推动结构性改革，不断提高全要素生产率，以改革红利对冲人口红利的消失，使经济增长保持在7%左右；中国正按照既定部署，坚定不移地推进改革和开放。”他指出。
国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准；而财新中国8月制造业PMI终值也创下近六年半最低水平。
楼继伟指出，中国过去依靠政策刺激取得了9%到10%的增速不可持续，超出了中国经济的潜在增长率，并导致产能过剩和库存大量增加，必须逐步消化产能和去库存，这可能需要数年时间。
他称，国际金融危机爆发后，发达国家普遍启动了去杠杆进程，但中国则从2009年到2010年开始了快速的杠杆化；而目前中国也进入了去杠杆阶段，经济增速降至7%左右。
楼继伟并表示，中国将继续实施积极的财政政策，预计全年中央财政支出增速在10%左右，高于年初预算财政收入7%左右的增速；中国正通过提高特定国有企业利润上缴比例等方法弥补财政缺口，以保持经济适度增长，支持推进结构性改革。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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