2014年中国GDP初步核实后同比增速略降至7.3%--国家统计局

路透北京9月7日 - 中国国家统计局周一公布，经初步核实，2014年GDP(国内生产总值)现价总量为636,139亿元人民币，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。

中国年度GDP核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段。统计局网站公告显示，其中，第一产业增加值为58,336亿元，比初步核算数增加4亿元，增速为4.1%，与初步核算数持平。

第二产业增加值为271,764亿元，比初步核算数增加372亿元，增速为7.3%，与初步核算数持平；第三产业增加值为306,038亿元，比初步核算数减少701亿元，增速为7.8%，比初步核算数降低0.3个百分点。

按初步核实数计算的三次产业结构，第一产业占9.2%，第二产业占42.7%，第三产业占48.1%。（完）

参看详情，请点选国家统计局网站：here

(发稿 王蕾；审校 张喜良)

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