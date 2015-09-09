共享经济有望成为“十三五”经济新增长点--中信证券

路透北京9月9日 - 中信证券最新发布报告认为，近几年中国经济增长持续下行，在传统增长模式难以为继的情况下，需要培育新的增长点，共享经济是值得关注的领域。

在共享经济模式下，人们租或者借一种商品和技能，而不是通过购买所有权来享受其提供的服务，闲置资源的使用率得以提高。

中信证券全球首席经济学家彭文生在报告中称，共享经济提高了闲置资源的利用率，抑制了新增资本的投入，是一个新增的抑制大宗商品价格的长期因素。共享经济可能是全球主要经济体近年来需求不足，通胀下行甚至有通缩压力的原因之一。

他认为，现在的国民经济统计体系对共享经济还没有有效的统计和估算。GDP增长率可能低估了实际的经济活动的增长，但CPI所受的影响相对较小。共享经济的快速发展要求国民经济统计体系与时俱进，准确衡量共享经济的规模和影响对“十三五”期间的宏观政策的平衡很重要。

以下为报告要点摘录：（报告全文PDF链接 link.reuters.com/dyw55w）

近几年我国经济增长持续下行，在传统增长模式难以为继的情况下，需要培育新的增长点，共享经济是值得关注的领域。在共享经济模式下，人们租或者借一种商品和技能，而不是通过购买所有权来享受其提供的服务，闲置资源的使用率得以提高。共享经济如何改变我们的生活，对传统的商业模式有怎样的颠覆性影响？其发展潜力有多大？对宏观经济产生什么样的影响？

共享经济是技术进步的结果。共享经济产权层面的特点是所有者暂时让渡使用权以获取收入的租赁经济，但是这种经济模式在互联网时代以前没有形成气候。云计算、大数据、物联网、移动互联网（云大物移）大大降低了租赁交易的信息成本，减少了信息不对称，使原本不可能达成的租赁交易成为可能。我们判断，未来几年共享经济仍将快速发展。

共享经济颠覆性地影响传统商业模式。就生产者而言，市场交易成本的降低导致传统企业边界收缩，带来个体经济的强势回归。对于消费者而言，交易成本的下降引发以买为主向以租为主的转变，增加了消费者的福利。通过“自由人”的联合，共享经济给了供求双方更自由的选择，也自下而上推动着制度变革，提升了经济运行的效率。

共享经济也面临一些“成长的烦恼”。共享经济作为“破坏式创新”，快速增长的同时也暴露了一些问题，例如在税收和监管方面对传统经济构成不公平竞争、对劳动者缺乏“安全网”保障、对消费者利益保障机制不健全以及大数据壁垒可能导致新的行业垄断等。这些负面影响并非共享经济的固有弊端，可以在成长中逐步得到解决。

宏观层面，共享经济的首要和直接影响是提高总供给，总需求相对总供给不足，带来物价下行压力，同时储蓄过剩意味着均衡利率水平下降。共享经济提高了闲置资源的利用率，抑制了新增资本的投入，是一个新增的抑制大宗商品价格的长期因素。共享经济可能是全球主要经济体近年来需求不足，通胀下行甚至有通缩压力的原因之一，尽管其重要性比金融周期、劳动人口减少、和贫富分化等因素的影响小。

共享经济影响我们对宏观经济形势的分析和把握。现在的国民经济统计体系对共享经济还没有有效的统计和估算。GDP增长率可能低估了实际的经济活动的增长，但CPI所受的影响相对较小。共享经济带来的低GDP增长和低CPI通胀的组合，和金融周期下半场（资产泡沫破裂）导致的低增长、低通胀，对宏观政策的含义是不一样的。共享经济的快速发展要求国民经济统计体系与时俱进，准确衡量共享经济的规模和影响对十三五期间的宏观政策的平衡很重要。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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