正确看待中国GDP增长数据 对其质疑不符实际情况--统计局副局长

路透北京1月21日 - 中国国家统计局副局长许宪春撰文称，中国的统计调查和行政记录为GDP(国内生产总值)核算提供了丰富的基础数据，GDP核算方法已经与国际标准接轨，要正确看待中国GDP增长数据，对其质疑不符合实际情况。

统计局官网周四刊登该文称，有的学者利用部分工业产品产量的增速，通过加权平均的方法来推算整个工业增加值增速，并进而认为中国GDP增速被高估了，“这种推算方法有明显缺陷，存在较大偏差。”

文章分析称，首先产品代表性严重不足。这种研究所选取的产品种类较少，并且煤炭、石油、钢铁等初级产品和传统产品所占比重较大，而各年出现的新产品被选中的很少。因此这种估算方法存在较大偏差，难以全面反映整个工业的增长情况。

其次，无法反映产品质量变化。用产品产量推算的方法只考虑了产品的数量变化，而没有考虑产品的质量变化。这就意味着技术进步和质量提升带来的增长会被忽视，这是产品产量推算法的内在缺陷。

再次，无法反映产品结构变化。产品千差万别，相同产品内部也有不同的产品类型和规格，而不同类型和规格产品的附加值不同，其结构变化会影响增长速度。

事实上，产品产量推算法仅适用于计算少数工业行业的增长速度。国际标准并不推荐使用这种方法来测算全部工业行业增速。联合国对编制工业生产指数给出的建议是，将产品产量推算法和价格缩减法结合起来使用。对产品种类比较单一的行业，使用产品产量推算法，如煤炭、石油行业；对产品种类繁多、难以选择合适代表性产品的行业，使用价格缩减法。

中国2015年GDP同比增长6.9%，为1990年以来的25年新低；其中去年四季度GDP同比增长6.8%，创近七年新低。

**中国GDP数据真实可信**

许宪春并指出，有观点认为利用中国服务业增加值数据计算的改革开放以后的劳动生产率增速过快，不仅比改革开放前大幅加快，也比发达国家相应时期的劳动生产率增速快很多，据此推断中国服务业增加值增速被高估，进而以较低的劳动生产率来推算中国服务业增速。这种推断不符合中国实际情况。

文章分析指出，改革开放以后中国劳动生产率提高较快，有其合理因素，包括受教育程度提高，制度因素等，都促进了劳动生产率的提高，但这类研究忽视了中国新兴服务业的快速发展。

改革开放以后，特别是本世纪初以来，中国金融业、互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业、商务服务业等行业发展迅猛。例如2004-2014年，证监会统计的股票成交量年平均增长29.8%，远快于同期证券业从业人员10.7%的年均增速。如果不考虑这些新兴服务业对经济增长的贡献，则会大大低估中国GDP的增长速度。

文章称，2015年，中国正式加入了国际货币基金组织制定的数据公布特殊标准（SDDS）。SDDS在数据覆盖范围、公布频率、公布及时性、数据质量、公众可得性等方面都有很高的要求，这表明中国的统计数据质量是有保障的，为国际社会所认同。

联合国、世界银行和国际货币基金组织等国际机构均认可中国政府统计数据，并在其数据库中直接采用这些数据。“因此，中国的GDP数据是真实可信的。”

文章称，当前中国社会主义市场经济发展产生了许多新情况，宏观经济管理对GDP核算信息产生了许多新需求，社会各界对GDP核算有许多新期待，国际社会也对中国GDP数据更加关注，“这都要求我们不断探索改进GDP核算工作。我们将全面深化统计改革，进一步完善统计调查制度和GDP核算方法，不断提高GDP数据质量。”（完）