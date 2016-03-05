焦点：中国首设GDP增长区间目标 寻求稳增长与调结构艰难平衡

* 今年首设GDP增长目标区间6.5-7%，为宏观调控预留空间

* 区间目标有助引导预期，赤字率升至3%意料之中

* 短期下行压力仍大，政策在稳增长与调结构间艰难平衡

作者 沈燕

路透北京3月5日 - 中国周六发布的政府工作报告将今年国内生产总值（GDP）增长目标下调至6.5-7%，亦为首次设定区间目标，凸显在经济下行压力仍大的背景下，中国为宏观调控预留空间和引导市场预期的良苦用心。

而扩大至3%的赤字率一如市场预期，加力的积极财政政策在强调供给侧改革及“三去一补一降”以收缩为主的政策背景下，中国更需要有扩大需求方面的对冲，从而在短期稳增长和中长期调结构目标间艰难平衡。

“应该说今年目标的设定与市场预期的差不多，但GDP设定区间目标还是首次，以往虽然总提经济运行在合理区间，但从未明确给过区间目标，也让市场猜来猜去。”中国国际经济交流中心研究员王军称。

他认为，此次明确GDP增长目标区间，既给政府的宏观调控留下空间，同时也有助于引导市场预期，一旦滑出增长区间下限，调控力度就会加大。

中国十二届全国人大四次会议周六开幕，国务院总理李克强所作政府工作报告称，2016年经济增长预期目标为6.5%-7.0%，居民消费价格涨幅控制目标为3%左右。而今年重点做好八方面工作的首任就是稳定和完善宏观经济政策，保持经济运行在合理区间。[nL3S16D06Z]

中国国家信息中心宏观部主任牛犁也认为，今年设定经济增长区间目标，也是增加政策预期目标的弹性空间，尤其在短期经济下行压力较大的前提下，给一个区间政府应对也更主动一些。

政府工作报告称，2016年广义货币供应量(M2)和社会融资规模余额的增速目标均为13%左右；将统筹运用公开市场操作、利率、存准率、再贷款率等工具，保持流动性合理充裕；保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定。

报告提到，宏观调控还有创新手段和政策储备，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。统筹运用财政，货币政策和产业，投资，价格等政策工具，采取结构性改革尤其是供给侧结构性改革，为经济发展营造良好环境。

**短期稳增长压力不减**

中国2015年经济增长目标为7%左右，实际增速6.9%。去年底的中央经济工作会议明确去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板(“三去一补一降”)是供给侧改革五大重点任务。

民生证券认为，房地产去库存、制造业去产能的结构性压力仍在继续，年度经济下行是定局，但由于影子财政扩张支持稳增长力度加大等原因，经济可能出现季度级别的反弹，二季度表现可能年内最佳。

政府工作报告也提到，综合各方面分析，今年中国发展面临的困难更多更大，挑战更为严竣。从国际看，世界经济深度调整，复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，外部环境的不稳定不确定因素增加，对中国发展的影响不可低估。

从国内看，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换档，结构调整阵痛，新旧动能转换交织，经济下行压力加大。

牛犁就认为，今年中国首次设定经济增长区间目标也是保证就业的需要。过去几年确定的新增就业人口目标都在1,000万左右，但实际上都超过了，基本在1,300万左右。解决民生中国需要一定的经济增速，同时也是为了确保小康目标的实现，6.5%的增幅相当于中国经济增长的底限。

中国今年确定的城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内。

中国同时公布的“十三五”（2016-2020年）规划纲要（草案）明确指出，十三五时期GDP及居民平均可支配收入增长年均增速均大于6.5%，城镇新增就业人数累计5,000万人。

九州证券全球首席经济学家邓海清表示，“‘十三五’期间保证经济在6.5%以上是一个‘铁底’，L型的下半场已得到确认，2016年是最低的一年，后面肯定是平缓向上的。”

受访的分析师多数认为，在中国强调去产能、去库存、降成本等以收缩为主的政策背景下，中国要守住经济增长下限的压力相当大，或许也是今年没有设定外贸增长目标的原因之一。

中国以往都会在年初的政府工作报告中设定外贸增长目标，但今年却只字未提，只强调要多措并举，遏制进出口下滑势头，进出口回稳向好。

**略显迟来的积极财政政策更加力**

相较以往，2016年的政府工作报告涉及积极财政政策的表述和内容似乎更多。除了扩大到3%的赤字率外，明确今年5月1日起全面推开营业税改增值税，将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。

同时将18项行政事业收费的免征范围从小微企业扩大到所有企业和个人，并扩大水利建设基金的免征范围。实施上述政策，今年将比改革前减轻企业和个人负担5,000多亿元，并要加大对民生薄弱环节的支持。

牛犁指出，原本应该在十二五(2011-2015年)完成的营改增此次明确将在5月1日起实施，给出了明确的时间表，这是一项减税力度很大的政策，同时降低增值税率也在考虑之中。

“降低社保缴费、降低融资成本、降低税费都是降成本的重要内容，需要实实在在的政策组合拳，这也是供给侧改革的重要内容。只要把这些都做好了，改革的红利才能释放，经济增长也才有实实在在的可持续性。”他称。

民生证券报告表示，财政赤字率上调至3%，积极财政看上去更加积极，从2.3%大幅上调0.7个百分点，但考虑到去年的实际赤字率高达3.5%，今年即便再度超额执行，财政空间也很有限。

报告认为，主要原因是经济下行期流转税为主的税收明显下降（去年仅增5.8%）。今年稳增长的主力仍不是狭义的财政，而是以专项建设基金和PPP(政府和社会资本合作)为代表的“大财政”，尤其是PPP可能在交通、环保、园区开发、水务等领域加速推进，签约规模有望突破2万亿。（完）