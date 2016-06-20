下调中国今明两年GDP增速预估至6.7% 维持年内不降息判断--中金

路透北京6月20日 - 中国国内大型投行--中金公司宏观团队周一发布最新报告称，下调中国今明两年GDP增速预估至6.7%，此前预估分别为6.9%和6.8%；并称下调主要是因为全球需求复苏弱于预期。

该投行并维持中国2016年不再降息的判断，并将今年降准的预测从此前的四次改为一次。

从总需求的角度来看，中金预计，消费需求将保持基本稳定，短期内政府投资增速可能继续明显高于民间投资增速；而下半年出口需求可能维持弱势，特别是考虑到欧美政治不确定性较大。

分行业来看，下半年制造业和建筑业增加值同比增速可能由于低基数效应而均有所加快；鉴于股市交易活跃程度明显下降，下半年金融业同比增速可能低于去年；但年初以来房地产交易量增速强于预期，加上去年同期基数较低，下半年地产业增速有望加快。

“鉴于经济正处于早期复苏阶段，预计名义利率将保持相对稳定，”报告称，“另一方面银行表外资产的快速扩张降低了存款准备金率约束的有效性，并导致‘有效’准备金率明显下降，所以我们认为2016年降准的空间已经缩小。”

中金估计目前“有效”准备金率仅为9%左右；未来数月M2增速可能回落，但四季度或将回升；而随着对银行理财产品和资管行业监管加强，短期内表外融资增速可能继续放缓。

财政政策有望进一步宽松，中金维持2016年预算赤字率有望达到3%的预测，并且随着存量财政资金的盘活，“实际”财政赤字率可能会更高。

报告预计，今年下半年中国GDP环比增速将保持相对稳定；同时，基于对下半年PPI通胀回升和房价、土地价格同比涨幅加快的预测，预计2016年GDP平减指数将持续上行，四季度同比或将达到2%以上。

中金维持中国2016年CPI涨幅1.9%的预测不变，将PPI预测从此前的-2.8%上调至-2.2%。

该投行并将今年底人民币兑美元汇率预测从之前的6.76元人民币上调至6.68元人民币，指因由于2016年下半年中国国内经济环境与美欧日相比显得相对稳定，从而减轻人民币贬值的压力。

另一方面，鉴于美国就业市场表现疲弱，美元的加息空间可能有限；除此之外，中国央行也承诺将维护人民币汇率稳定。（完）