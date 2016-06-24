中国转向生产力驱动模式可令未来15年GDP增5.6万亿美元--麦肯锡

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月24日 - 麦肯锡全球研究院最新报告显示，若中国果断由当前投资主导模式转向生产力驱动模式，中国经济可以度过当前成长困境，至2030年期间，中国国内生产总值（GDP）可以因新模式而新增5.6万亿美元，家庭收入也会因此新增5.1万亿美元。
报告指出，近年来中国一直坚持的投资主导模式已渐失动力，尽管债务不断攀升和企业偿付风险增加，但资本产出率和企业收率却不断下降，企业利润大量归集于银行。如果延续这一模式，中国经济硬着陆风险会增加。
据中国国家统计局1月公布数据，去年中国GDP为67.67万亿元人民币（按现有汇率，约折10.25万亿美元），同比增长6.9%。
根据麦肯锡所做的商业银行压力测试，以自下而上的方式评估，预计2015年有7%的银行贷款可被归为不良，而官方数据为1.7%；至2019年更可能扩大至15%，潜在贷款损失（包括影子银行）将由3.9万亿元增至11.5万亿元。这意味着到2019年，银行的资本重组将耗费8.2万亿元，相当于目前中国GDP的12%。
换言之，若中国延续投资主导模式，每一年处理坏账的成本将增加2-3万亿元。当然，中国有能力支撑并推动这种重组，然而银行系统向业绩不良的公司放贷时间越久，处理坏帐成本就越高，对经济打击就越严重，经济复苏时间亦将延后。
报告指出，中国进行生产力革命的时机已经成熟，目前中国的劳动生产力仅是经合组织（OECD）国家平均水平的15%，而且超过八成的经济利益来自金融服务业。投资主导模式已影响了生产力和可持续增长，使得中国经济结构失衡。
报告认为，至2030年中国将有五大机遇提升生产力：更好服务于中产阶级和富裕消费者；利用数字化推进新的经营模式；通过创新及沿价值链上移，发展研发密集型产业；利用自动化、精益生产和提高能源效率等方式，可提高15-30%的生产力；通过“走出去”可提升10-15%的生产力。
麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉举例说，中国中产阶级人数在未来15年将由1亿人增至3亿人，并伴随着人均可支配收入的增加，国内对优质商品和服务的需求将日益增长。近期麦肯锡一项调查就显示，超过半数的中国消费者想要消费升级。
自2008年以来，中国消费始终维持在GDP的36%左右（扣除物价因素）。麦肯锡预计，至2030年，这一比重将提高至49%，从每年4.7万亿美元增至10.8万亿美元。
麦肯锡并提出，中国可着力于六大重点领域的系统性改革来提升经济转型的成功率，包括鼓励更多行业的竞争、提升资本市场效率、有序推进企业重组、加强人才投资和鼓励劳动人口自由流动、通过财政和税收等增强家庭消费能力、提高公共部门效率。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。