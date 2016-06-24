中国转向生产力驱动模式可令未来15年GDP增5.6万亿美元--麦肯锡

路透上海6月24日 - 麦肯锡全球研究院最新报告显示，若中国果断由当前投资主导模式转向生产力驱动模式，中国经济可以度过当前成长困境，至2030年期间，中国国内生产总值（GDP）可以因新模式而新增5.6万亿美元，家庭收入也会因此新增5.1万亿美元。

报告指出，近年来中国一直坚持的投资主导模式已渐失动力，尽管债务不断攀升和企业偿付风险增加，但资本产出率和企业收率却不断下降，企业利润大量归集于银行。如果延续这一模式，中国经济硬着陆风险会增加。

据中国国家统计局1月公布数据，去年中国GDP为67.67万亿元人民币（按现有汇率，约折10.25万亿美元），同比增长6.9%。

根据麦肯锡所做的商业银行压力测试，以自下而上的方式评估，预计2015年有7%的银行贷款可被归为不良，而官方数据为1.7%；至2019年更可能扩大至15%，潜在贷款损失（包括影子银行）将由3.9万亿元增至11.5万亿元。这意味着到2019年，银行的资本重组将耗费8.2万亿元，相当于目前中国GDP的12%。

换言之，若中国延续投资主导模式，每一年处理坏账的成本将增加2-3万亿元。当然，中国有能力支撑并推动这种重组，然而银行系统向业绩不良的公司放贷时间越久，处理坏帐成本就越高，对经济打击就越严重，经济复苏时间亦将延后。

报告指出，中国进行生产力革命的时机已经成熟，目前中国的劳动生产力仅是经合组织（OECD）国家平均水平的15%，而且超过八成的经济利益来自金融服务业。投资主导模式已影响了生产力和可持续增长，使得中国经济结构失衡。

报告认为，至2030年中国将有五大机遇提升生产力：更好服务于中产阶级和富裕消费者；利用数字化推进新的经营模式；通过创新及沿价值链上移，发展研发密集型产业；利用自动化、精益生产和提高能源效率等方式，可提高15-30%的生产力；通过“走出去”可提升10-15%的生产力。

麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉举例说，中国中产阶级人数在未来15年将由1亿人增至3亿人，并伴随着人均可支配收入的增加，国内对优质商品和服务的需求将日益增长。近期麦肯锡一项调查就显示，超过半数的中国消费者想要消费升级。

自2008年以来，中国消费始终维持在GDP的36%左右（扣除物价因素）。麦肯锡预计，至2030年，这一比重将提高至49%，从每年4.7万亿美元增至10.8万亿美元。

麦肯锡并提出，中国可着力于六大重点领域的系统性改革来提升经济转型的成功率，包括鼓励更多行业的竞争、提升资本市场效率、有序推进企业重组、加强人才投资和鼓励劳动人口自由流动、通过财政和税收等增强家庭消费能力、提高公共部门效率。（完）