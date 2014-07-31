中国应将2015年GDP增长目标降至6.5-7%--IMF

路透北京7月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周四称，中国应将2015年经济增长目标设在6.5%-7%，低于2014年目标，并且避免出台刺激措施，除非经济有可能远低于目标水平。

IMF称，多数理事都持这一看法，不过有部分人觉得应该采用更低的增长目标。

在结束与中国第四条款(Article IV)年度经济磋商后，IMF重申了对中国经济增长率今年将降至7.4%，明年将进一步放缓至7.1%的预估。

IMF上周调降了其对中国今明两年的经济增长预估。其在4月时曾预估中国今年的经济增长率将在7.5%，明年料成长7.3%。

北京方面预计到明年年初才会公布其2015年的成长目标，不过一些政府经济学家暗示可能在7%左右，以帮助促进结构性改革。

IMF称，中国将2015年经济成长目标定在6.5-7%是合适的，部分理事甚至认为中国2015年GDP增长目标再低一些也是合适的。

中国今年的经济增长目标在7.5%左右，这是多年来首次允许经济增长率略低于期望水准。

在经历年初的疲弱开局后，政府祭出了一连串刺激措施来拉动经济，抵御出口疲弱和房地产市场降温的不利影响。

中国2013年经济增长率为7.7%，高于7.5%的目标水平；政府刺激举措继续在今年年初提振经济表现。

一些分析师批评称，2014年经济增长目标仍过高，难以为中国提供足够空间来推动经济向着低速但高质量的增长转变。

就这一问题，IMF重申，中国不应出台经济刺激举措，除非GDP增长面临“大幅”低于目标水准的风险。

IMF称，这是由于中国预算外开支庞大、以及信贷与投资增长迅速的带来的风险已经“上升至很高程度，加以遏制已经成为优先任务。”

IMF表示，出台的任何刺激举措都应当通过财政政策来推行，而且应纳入政府预算。

“消费和就业市场继续稳健表现，全球经济复苏预计将支持未来的经济活动，”该机构表示。

IMF估计，中国今年年通胀率可能回落至2%，远低于政府3.5%的目标。

明年物价压力料略微上升，通胀率升至2.5%。

IMF还重申其评估，认为人民币汇率“温和低估”，并且支持中国促进汇率灵活性。

同时，IMF还指出，人民币实质有效汇率此前升值帮助缓解了中国外部失衡问题。去年中国经常帐盈余与GDP之比降至1.9%。

IMF称，中国还需要促进消费，整顿地方政府财政，并改善养老金和医保福利。(完)

(编译/审校 白云/孙茉莉/徐文焰/李爽/张涛/张荻/杜明霞)

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