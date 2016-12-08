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中国财经 | 2016年 12月 8日 星期四 08:46 BJT

李克强称有把握完成全年经济社会发展主要目标任务

路透北京12月7日 - 中国国家总理李克强周三称，当前中国经济保持稳定增长，转型升级取得积极进展。尽管面临困难和挑战，有把握完成全年经济社会发展主要目标任务，这将为明年中国经济发展奠定好的基础。

刊登在中国政府网的新闻稿指出，李克强在会见哈萨克斯坦议会上院议长时并称，中方愿将“一带一路”倡议同哈方“光明之路”新经济计划更好衔接，促进共同发展。希望两国立法机构加强交流合作，为两国关系发展夯实民意基础，提供法律和制度保障。（完）

欲览详情，请点选中国政府网：(here)

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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