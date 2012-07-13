中国二季度GDP增速创三年低点（更新版）

(新增数据细节和评论)

* 二季度GDP增速降至三年来低位的7.6%

* "三驾马车"趋稳回升,经济或已於二季度见底

* 当前政策空间充裕,有利於後期经济企稳回升

路透北京7月13日电---中国二季度经济增速如期回落,於三年来首次降至8%下方,经济底部基本确立.从6月数据整体来看,"三驾马车"恢复均优於预期,且当前政策空间相对充裕,有利於宏观经济三季度企稳回升.

分析人士认为,二季度国内生产总值(GDP)环比一季度有所提高,暗示经济大幅下滑的情况已有所遏制,有利於经济回升的积极因素正在增加.但受制於国内外需求仍然不振,後期经济即便回升也会较为缓慢.

"对下半年的形势不悲观,从今天的数据以及之前公布的贸易数据看,经济呈现企稳迹象,投资、消费和出口三驾马车均开始趋稳回升.下半年在稳增长的政策下,这一趋势还会维持下去."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称.

他预计,财政方面将落实结构性减税政策.同时,货币政策还有放松的空间,下半年物价料在2%以下,利率还有下调一次的可能;而在外汇占款减少的情况下,存款准备金率可能还会下调1-3次,每次0.5个百分点.

国家统计局发言人盛来运在新闻发布会上也称,今年上半年国民经济总体平稳,稳中有进;下半年将加大政策预调微调力度,宏观经济有望继续保持适度平稳增长.

国家统计局公布数据,二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低,环比则增长1.8%;上半年GDP增速为7.8%,略高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标;1-6月固定资产投资同比增长20.4%,规模以上工业增加值同比增长10.5%.

而中国央行昨日公布,6月新增人民币贷款9,198亿元,较5月大幅反弹;且此前海关数据显示,6月出口超预期同比增长11.3%.这些因素都表明,推进经济增长的正面力量在增强.

欲览中国GDP图表,请点击链接(r.reuters.com/tyd49s)

欲览中国工业增加值图表,请点击链接(r.reuters.com/vyd49s)

数据公布後,中国股市沪综指.SSEC短暂上涨至0.6%後回落;银行间债市早盘利率产品收益率在数据公布後略有上行.海外市场方面,对中国经济数据敏感的澳元触及盘中高位.

为提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.国务院总理温家宝周末表示,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度.

**经济底部基本确立**

分析人士认为,二季度经济增速应已见底,後期在加大政策预调微调基础上,继续加大基建投资,并辅以结构性减税的落实等措施,以提振国内需求并带动经济回升.

"从目前整体的经济数据来看,整体需求仍然偏弱,不过积极因素正在增多...经济有望在三季度回升,"华宝信托宏观经济分析师聂文表示.

但他也指出,由於世界需求比较疲软,中国面临较为严重的去产能化的过程,经济即使回升,幅度也不会很大.

统计局数据显示,6月份,规模以上工业增加值同比增长9.5%,社会消费品零售总额同比增长13.7%.

华创证券宏观经济分析师华中炜亦指出,当前上游价格依然环比负增长、经济需求平缓,短期内仍然面临一个去库存的过程;二季度经济增长已经同比见底,但後期回升是结构上可能呈现差异,目前看东部地区可能率先企稳,但保持较低增速,对全国经济具有领先意义.

中国经济下行压力不减,"稳增长"任务仍显任重道远.国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.

中国国家统计局周一公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,并创下31个月最低水准.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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