即时观点：中国二季度GDP同比增速稳于6.7% 6月新增贷款1.38万亿（更新版）

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路透北京7月15日 - 中国国家统计局周五公布数据显示，二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，略高于路透调查预估中值6.6%，与一季度增速持平；环比则增长1.8%。上半年GDP同比增速亦为6.7%。

统计局并公布，上半年固定资产投资同比增长9%，低于路透调查中值9.4%，规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.3%。其中，6月规模以上工业增加值同比增6.2%，社会消费品零售总额同比增10.6%，路透调查预估中值分别为5.9%和10%。

中国央行同日公布，6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，高于路透调查中值11.5%；6月新增人民币贷款1.38万亿元，高于1.04万亿元的路透调查中值。

央行数据并显示，6月末人民币贷款余额同比增长14.3%，高于路透14.0%的调查中值。当月央行口径外汇占款减少977.27亿元人民币。

此外，6月社会融资规模增量为1.63万亿元，比上月多9,457亿元，比去年同期少2,091亿元。1-6月社会融资规模增量累计为9.75万亿元，比去年同期多9,618亿元；上半年对实体经济发放的人民币贷款增加7.48万亿元，同比多增8,949亿元。

主要数据:

--中国二季度GDP同比增6.7%（路透调查中值为6.6%），环比增长1.8%

--中国上半年GDP同比增6.7%

--中国1-6月固定资产投资同比增长9.0%，路透调查中值为9.4%

--中国6月规模以上工业增加值同比增长6.2%，路透调查中值为5.9%

--中国6月社会消费品零售总额同比增长10.6%, 路透调查中值为10%

--中国上半年规模以上工业增加值同比增6.0%，社会消费品零售总额同比增10.3%

--中国上半年房地产开发投资同比增6.1%，商品房销售面积同比增27.9%

--6月新增人民币贷款1.38万亿元，高于路透调查中值的1.04万亿元

--6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，高于路透调查中值11.5%

--6月末人民币贷款余额同比增长14.3%，高于路透14.0%的调查中值

--6月社会融资规模增量为1.63万亿元，比上年同期少2,091亿元

--6月央行口径外汇占款减少977.27亿元人民币

以下为市场人士的评论:

--国信证券宏观固收 董德志，燕翔：

经济下行依旧、统计方法造成数据扰动。

（1）工业和GDP增速受研发支出核算影响较大。6月份工业增速6.2%，二季度GDP增速6.7%，均略高于市场预期。我们认为这个数据受本月研发支出纳入国民经济核算这一改革影响较大。

统计局公布研发支出纳入核算后，GDP年均增速提高0.06%，剔除这一影响和四舍五入的关系，二季度GDP应当在6.6%左右。工业增加值和GDP属于同一核算体系，研发支出纳入后也会提高工业增速。统计局公布称，研发支出纳入核算后，工业增加值占GDP的比重提高0.5%，意味着本月工业增速也会被高估。

此外，从本月固定资产投资增速（和工业不属于同一核算体系）和工业增速明显背离也可以发现，本月的工业和GDP增速受研发支出核算方法改革扰动较大。

（2）房地产销售和投资增速快速下行。6月份单月房地产开发投资增速3.5%（上月为6.6%），带动整个固定资产投资增速明显下降。单月房地产销售面积增速14.6%（上月为24.2%），房地产销售和投资增速有明显下滑。

往后看，我们认为房地产市场最有可能出现的是由于销售增速快速下滑进一步拖累投资增速下行，而不会出现所谓的投资增速滞后于销售增速上行。且进入7月份以后，由于去年下半年房地产销售面积基数较高，后续房地产销售面积增速下行的速度可能比市场预期的更快。

--中航证券首席经济学家 许维鸿：

上半年GDP增长仍是6.7%，这说明稳增长已见成效，政府拥有应对下行压力的手段。最大的亮点是，经济微观层面的调结构已经开始，去产能去库存取得了一定成果。更主要的是，上半年居民消费总额增长维持在10%以上，在外部环境较差以及如此大的人口基数下仍能维持这一水平，为下半年经济增长带来底气。

缺点在于民间投资增速下滑，这说明稳增长仍要依靠政府投资。

下半年，改革仍需深化。目前中国很多地方政府的一把手已经更换，下半年改革的顶层设计优于上半年。市场期待结构性改革的推进。第一是希望继续推进以PPP模式为代表的地方政府投融资模式改革。第二是国有企业改革，以管资本代替管资产。上述二者都可吸引民间投资回到实体经济。

下半年，我倾向于预测一个更低的GDP增速。过高的增速意味着国有投资较高。基本平稳，甚至略有下行的宏观经济总体表现是下半年宏观经济走势的期待。必须保住的是居民收入和消费增速。同时，出口和民间投资的反弹值得期待，二者如能触底反弹，经济将向好。

--恒丰银行研究院宏观经济与金融市场中心负责人 蔡浩：

6月M1数据继续延续高速增长势头，连续四个月处于22%以上的高位，连续9个月高于M2增速。实际利率和资产收益率越低，持有成本也就越小，市场对货币的投机和交易需求就会相应提升，加之经济处于下行周期，市场对前景的看法仍未形成共识，两相叠加便造成了对实体经济投资需求的不足。

对经济数据的直接影响，就是城镇固定资产投资和民间固定资产投资需求有所减弱，这与6月该两项数据出现显着下滑的现象一致。而对金融数据的影响，就是广义货币创造速度减缓，在6月人民币贷款和社融均有大幅增加的情况下，M2增速却仅能维持11.8%的增速。

在这一逻辑框架下，在上半年经济数据普遍略超预期的背景下，预计央行的货币政策会继续保持稳健，保持市场流动性平稳之余，不会有更大的宽松措施。

值得注意的是，受英国脱欧、人民币中间价中枢上移（贬值），资本流出速度有所加快，人民币外汇占款环比减少幅度有所扩大。如果三季度资本流出势头继续扩大，央行才可能会用降准手段进行对冲，以补充基础货币，而目前看来，使用中长期定向投放工具的可能更大。

--东兴证券固定收益分析师 郑良海：

地产拉动，消费发力。6月，社消总额同比增长与去年同期增速相同，为年内最高增速；消费低位反弹发力，主要受到地产市场的带动。 工业低迷，民间固投达纪录低点。投资方面看，工业1-6月固定投资增速创下2000年4月以来最低点。仍以工业投资增速投资回落最大，上游产能过剩行业和制造业成工业回落主因；第三产业增速连续三月回落；虽然基建实现20.31%的13个月最高增速，但难以力挽狂澜。而民间固定投资累计增速自2015年2月以来连续15个月回落，2016年全部为各位数增长，增速为有记录以来最低。

经济下行压力空前。房地产投资和销售增速回落，一线城市和二线热点城市限购政策效果显现，房地产市场冷热不均，去库存压力依然很大，房地产开发投资和销售增速下滑，传导给消费的压力不可轻视，此外，通胀水平的下降，对应商品价格的降低，社消总额上涨动力减弱。固定投资创2000年后最低，民间固投短期难以提振，基建独木难支；6月出口降速扩大，英国脱欧、南海地区问题，美国在韩部署萨德导弹防御系统等限制未来贸易改善的空间。

下半年供给侧仍是发力领域，国企改革有望提速，上游产业去产能，房地产行业去库存，金融行业去杠杆，经济下行压力继续加大，预计三季度经济增速略低于上半年，增速预测在6.6%。

金融数据方面，M2增速持平，信贷大增超预期；6月社融规模和新增信贷放量上涨，加上6月外汇储备略有恢复，进一步证明货币政策降准或降息刺激只能是“传闻”，当前看，拖底经济和支持供给侧改革、人民币汇率贬值压力略有缓解的前提下，货币政策仍稳字当头，难以出现传统型货币政策工具刺激。

--工银国际研究部联席主管 程实：

总体上二季度经济增长好于预期，反映自去年中开始一系列稳增长措施的作用渐渐浮现，这也有利于经济进入短周期反弹。不过，经济仍面临不确定性，如出口前景等。因此，货币及信贷支持仍十分重要。银行新增贷款在4、5月稍为放缓后，于6月再次放量增长13,800 亿元人民币，反映信贷支持正重新发力。

经济结构改善。第三产业于二季度同比增长7.5%，连续八个季度高于第二产业增长，显示调结构措施继续取得成果。也表明了即使工业下行压力持续，经济仍有新增长点。特别在国家深化供给侧改革下，未来第三产业对经济的支持将更为重要。事实上，第三产业于经济中的占比不断上升，上半年三产占GDP总量进一步提升至54%。居民收入增加是第三产业快速发展的一个支持，不过，全国居民人均可支配收入上半年增长6.5%，稍为低于经济增长，表明了国家在收入分配改革中或需进一步完善。

政策深化将助力中国经济守卫增长底线并实现模式转型。展望未来，中国经济短周期反弹还将延续，并将于下半年迎来刺激性政策效果释放的阶段性高点；中国经济长周期下行不会趋势性反转，但全要素生产率有望得到供给侧结构性改革发力的渐次提振。

在需求侧一边，我们预期，积极的财政政策将渐进加力，稳健的货币政策还将保持力度并支持财政扩张，全年利率调降可能性较小，降准存在较大空间，信贷投放将呈现“全年加油门、阶段点刹车”的核心特征。在供给侧一边，结构性改革将从顶层设计阶段逐步进入贯彻落实阶段，国企改革将依循“地方+试点”的务实路径务实推进，并在厘清利益机制的过程中逐步实现资源配置的渐次优化；“三去一降一补”将以“去产能”为核心发力点谋求先破后立，绿色金融则将作为供给侧结构性改革的实质抓手促进中国融资结构的持续优化；此外，行业政策将聚焦于扶持创新创业、共享经济、消费升级，中国新经济有望加速增长。

在需求侧刺激性政策力度不减、供给侧结构性改革深入推进的配合作用下，中国经济短期增长底线稳固，长期“L”型的下行也将蕴藏结构性生机，我们维持对2016年中国经济增长6.8%的预测。

--光大证券固定收益团队：

贷款出现超预期上行，主要源于长期贷款的增长。当月人民币贷款增加13,800亿元，同比多增994亿元。分部门看，住户中长期贷款增加5,639亿元，仍然存在房地产销售增加影响。企业中长期贷款增加4,105亿元，短期贷款1,981亿元，显示基建项目的持续发力带动企业贷款增长，民间投资仍需观察。

货币扩张低位走平。M2同比增长11.8%，增速与上月末和去年同期持平；M1同比增长24.6%，增速分别比上月末和去年同期高0.9个和20.3个百分点。M1的高企或意味着前期企业贷款仍未投放到实体经济中。

社融同增长，主要源于贷款和债券发行增长影响。6月社融16,300亿元人民币。除了贷款出现一定增长以外，债券发行也有较大贡献，6月份企业债发行2,182亿元，环比增长2,579亿元，显示前期违约事件对一级发行的影响有所减弱。

整体来看，信贷数据作为经济领先数据，在经历了前几个月的回落之后，出现一定幅度的增长，未来经济仍有一定支撑。但是季末存在冲量的可能，未来贷款增长是否能够持续仍需观察。另外在汇率、杠杆率等方面的约束下，货币政策更为宽松的可能性较小。

从债券投资策略来看，我们认为，在未来基本面和政策面指向性不明确的情况下，三季度债券市场基本上维持窄幅震荡，10Y国债的波动区间为2.7%-3.0%，且有50%的交易日徘徊于2.8%-2.9%之间。市场或更多地被情绪面所引导。本轮收益下行周期已经非常接近于尾声，10Y国债/国开低于2.75%/3.10%的概率十分有限。

--招商证券固定收益分析师 孙彬彬、高志刚：

6月工业增加值同比增长6.2%，较上月回升0.2个百分点，主要工业品中，钢材、汽车、原油和发电量增速有所回升，而水泥、有色和乙烯产量增速有所下滑，工业企业生产继续企稳；

固定资产累计增速继续下滑0.6个百分点至9.0%，当月同比增速略降至7.3%，资金来源累计增速回升至8.0%，其中国家预算内资金增速继续维持高位，自筹资金增速有所回升，而国内贷款增速小幅下降，整体来看，投资需求仍然偏弱；

6月房地产投资累计同比增速降至6.1%，当月同比增速继续下滑至3.5%，土地购置面积降幅继续收窄，但房屋新开工面积和房屋销售增速均有所下滑，开发资金增速下滑，其中贷款和其他资金增速均下滑，而自筹资金增速降幅收窄，整体反映房地产企业投资意愿有一定减弱；

二季度经济走平，基建投资和消费继续支撑，财政积极背景下，经济继续企稳概率大，长端利率继续维持区间震荡格局。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

上半年GDP增速6.7%，超越预期，结构出现被动优化，从增长源头看，投资继续拖后腿，快速下滑至9.0%，其中民间投资创出2.8%的新低，GDP好于预期主要来源于消费和工业生产超出预期，其中6月消费增速高达10.6%，消费对2季度GDP的贡献超过7成，投资下滑及房地产拉动相关消费应该是主要原因，但应该看到这一结构变化是被动而不是主动的结果。

6月新增信贷高达1.38万亿，远超预期，分项看居民户中长期和企业中长期贷款均超预期，其中居民户中长期贷款创历史新高，地产销售推动作用明显，企业户中长期贷款恢复至较为正常水平，但在经济下行和银行不良高发阶段，对公信贷再次高增令人不解，基于风险角度考虑，估计大部分对公信贷主要投向政府平台和政府背景的各类项目。

但对公信贷高增似乎并不能拉动投资，可能与存量债务过大，导致新增融资大比例用于偿还利息有关。信贷恢复高增一方面可以稳定实体经济债务链条，符合稳增长的要求，但另一方面导致高杠杆维持甚至进一步加大，有违供给侧改革去杠杆的要求，如何平衡这一关系颇令人头疼。

上半年地产景气对消费亦带来较大拉动作用，但6月地产销售和投资数据已连续两个月下滑，大概率显示地产拐点已经出现，预计下半年地产对投资/消费/工业的托底作用都将趋于弱化，各项宏观数据下半年难见明显反弹。

预计下半年GDP增速仍将延续L型走势，保持稳中有降的格局，增速将回落至6.5-6.6%。

鉴于经济增长压力并未明显缓和，货币投放缺口仍高达2.5万亿左右，且海外环境可能进一步收紧，因此下半年货币政策存在放松空间，我们预计下半年将降准1-2次，降息1次的概率也在明显上升。

资金利率短端下行有可能率先打破，并带动收益率曲线先牛陡后牛平，债券市场下半年有望走出小牛行情，3季度或为理想时间窗口，利率债仍将最受青睐；人民币汇率将延续目前有序贬值走势，并继续受到国际市场美元波动的影响，年内或跌向6.8附近；股市料延续震荡，难见趋势性行情，但板块轮动下的吃饭行情会不时涌现。

--民生证券宏观分析师朱振鑫、张德礼：

二季度需求侧稳增长力度明显减弱，但GDP同比与前值持平，核心动力是前期资金和项目天量投放，基建投资王者归来、房地产投资继续惯性增长。第三产业增速放缓，与信贷回落和高基数带动金融业增速放缓有关。

企业去杠杆，政府加杠杆，总投资增速稳中趋降。1-6月民间投资增速2.8%，前值3.9%；公共投资同比增长20.40%，前值20.37%，产能过剩、利润下滑、资金向公共部门聚集避险导致民间投资加速下滑。

房地产销售高增速带动待售面积小幅回落，降至7.13亿平方米，但随着销售增速的放缓，未来库存可能被动增加，维持地产投资继续下滑的判断。下半年随着地产投资回落，基建稳增长的作用进一步提升，预计将有更多政策出台，包括PPP和专项建设债等。

制造业企业盈利边际改善，但并没有改变制造业投资持续下滑的趋势，主要因传统重化行业依然面临严重产能过剩，其中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（-11.0%）、有色金属冶炼和压延加工业（-5.7%）下滑尤为明显。

6月社消同比增长10.6%，前值10.0%。分项来看，通讯器材（14.9%）、中西药品（13.3%）增长较快，与房地产相关的建筑及装潢材料（15.6%）、家具（15.6%）也受益于前期地产销售回暖领涨各大类。金银价格回升，也带动金银珠宝类消费跌幅收窄（-1.5%，前值-2.0%）。

经济L型需要政府加杠杆托底。5月以来集中打击“走老路”（比如32号文），对基建和加杠杆并不友好。随着下半年地产降温，居民加杠杆放缓，企业去产能加速，经济将更依赖基建和政府加杠杆。特别国债、政策性银行专项债、推广PPP等都是可能的政策选项。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

从数据看上半年经济企稳，尤其是二季度工业增长值6%以上，高于6.2%，且房地产销售高于预期。

经济下行压力存在，前期稳定增长的第三产业，二季度增幅降至7.5%，固定资产投资除了基建增速都在下滑，下半年将侧重于供给侧改革，这对工业增长也有压力，预计GDP增速下半年小幅下滑至6.5-6.6%。

下半年政策预计维持现有基调，保持适度基建，并财政政策为主。 上半年工业价格上涨使得上游企业得以喘息，但仍面临产能过剩杠杆过高问题，唯有供需改革才能为对明后年经济增长奠定基础。

年初M2目标13%，预计7、8月M2增速还会继续下行，通过公开市场货币投放可能不够，三四季度还是会通过降准释放基础货币。

--方正证券首席固收分析师 杨为敩：

对于M2来说，目前的上升动力非常有限，但下滑的趋势也有限。6月份的人民币贷款维持在稳定的态势，预计不会有下滑。由于新增贷款和市场无风险利率有密切关系，无风险利率没有大幅上升的话，未来M2和贷款可能缓慢下行但不会出现深度下滑。

此前银行的资产配置比例出现变化，银行从大幅放贷转向大幅配债的做法。但6月份银行回到了放贷的老路，推测配债的收缩有可能是因为监管机构窗口指导有所收缩。但银行无论从配债还是贷款都能支持社融规模，但从非标来看，未来会有继续细化的态势，社融相交规模相较贷款会走弱，但总体回维持平稳。

总体来看，6月的数据比较稳定，对实体经济有支撑作用。预计未来短期内，货币政策不会有快速宽松的窗口，但会有小幅调整。三季度如果有降准也是对冲性降准，根据外汇展宽来判断。从三季度来看，没有太大的主动性宽松。

目前利率曲线的扁平，可能会带来实体经济边际流动性减弱的前瞻，但货币政策宽松空间是否打开，要根据实体经济的实际变化来判断。

--海通证券宏观研究团队：姜超、顾潇啸：

经济低位企稳，投资继续下滑。从6月当月投资增速看，制造业投资和民间投资首现负增长，房地产投资继续回落，基建投资仍在高位，但独木难支。

地产需求走弱。2季度末地产销量增速27.9%、新开工面积增速14.9%，均较1季度末下滑。地产销量增速在4月见顶，并于5、6月持续回落，而新开工增速则在整个2季度持续下行。

经济压力仍大。2季度经济高开低走，三大需求均走弱，投资中制造业投资和民间投资受产能过剩和前期盈利低迷影响首现负增长，地产需求见顶回落预示地产投资难有起色，仅靠基建勉力支撑。工业生产虽短期企稳，但受需求走弱影响，3季度经济下行压力仍大，考验央行稳健货币政策决心。

消费增速稳中有升。虽然2季度消费增速整体低迷，但6月微幅回升，必需、可选均有亮点，整体呈低位企稳态势。且相较于投资、外贸走势低迷，更显消费中流砥柱作用。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

GDP增长数字符合此前的判断。从经济运行中看，经济形势趋于平稳。

从目前情况看，投资增速进一步下降，压力较大。制造业投资增速在放缓，压力较大。投资中有一个积极因素是基础设施投资尚保持高增长。

消费保持相对稳定的增速，对经济的带动作用在进一步增强。目前，进出口处于负增长。进出口增长动力在向消费转移。

房地产业也是经济增长的因素之一。今年初，房地产投资出现上涨，现已连续两个月出现增速下降。但这一数据与去年相比也有明显上升。房地产对经济的拉动作用大于去年。但房地产增速仍面临压力。因为去年前期房地产市场销售对行业的回暖作用已在今年上半年减弱。现在来看，尽管房地产销售面积保持明显增长，但销售增速仍在放缓。

就下半年趋势而言，GDP预期仍面临压力。外需，国际环境存在不确定性——美联储加息预期、英国退欧以及地缘冲突，这都将增加中国经济增长的外部不确定性。就国内而言，去产能压力仍较大。

但下半年稳增长政策效果将逐渐显现，比如基础设施投资建设、结构性调整（消费、高端装备制造业、现代新兴行业增长稳定）。在此作用下，下半年经济总体运行将保持基本平稳。全年经济增速将维持在6.7%左右。

--光大证券固定收益研究团队

经济平稳，二季度GDP增长6.7%。工业小幅增长，投资增速出现回落，第三产业成为经济支撑。

投资增速回落，基建仍在发力；工业增加值小幅上行，工业生产有所改善。社会消费品增长上升，6月份同比名义增长10.6%，环比上升0.6个百分点。上半年同比名义增长10.3%，与一季度持平，扣除物价因素实际增长9.7%。未来随着物价的回落，社消实际增长仍有下浮向下的可能。

整体来看，经济基本走平，指向性并不明显。另外在汇率、杠杆率等方面的约束下，货币政策更为宽松的可能性较小，即公开市场利率和存贷款基准利率调整的概率很低。

从债券投资策略来看，我们认为，三季度债券市场基本上维持窄幅震荡，10Y国债的波动区间为2.7%-3.0%，且有50%的交易日徘徊于2.8%-2.9%之间。

同时，在基本面和政策面指向作用有限的时期，市场的走势更多地被情绪面所引导。今年1月中旬，10Y国债向下逼近至2.7%附近，但当时的市场情绪显着乐观于当前。我们认为，本轮收益下行周期已经非常接近于尾声，10Y国债/国开低于2.75%/3.10%的概率十分有限。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

上半年的数据整体好于预期，GDP同比增长达到6.7%得益于房地产回暖的贡献，投资也保持了相对稳定，虽然是近年来的低点，但9%的固定资产投资相对稳定，在外需不振，内需相对稳定的大环境下仍是拉动GDP的重要支撑。

从拉动经济的三驾马车看，下半年消费总体平稳，变化不大，而英国脱欧后增加世界经济的不确定性，相应推升美元升值，而人民币虽然是参照一揽子货币，但美元对其走势影响相对较大，人民币的升值对外贸出口不利，加之投资仍是往下走的趋势，显示中国经济下半年的压力仍然较大。实现政府预定目标的压力不轻。

--东莞银行金融市场部分析师 余缘波：

数据整体来看，除了投资不及预期，大部分数据逐步走稳；此外，6月的信贷投放超预期，可能央行引导资金进入实体经济，但投资数据不及预期，表明经济仍处于L型底部。

外汇占款数据继续小幅下行，在6月英国脱欧和美联储加息预期下，央行干预汇市力度不大，外汇储备不降反升，导致外汇占款继续下行，下行幅度有所扩大。

货币政策来看，央行继续维持稳健，以定向宽松为主，在前期信贷投放刺激下，央行未来继续加码信贷投放的可能性较小。未来，更需要财政配套政策、产业政策引导提高信贷资金的使用效率。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

不论是经济还是信贷，都比预期要好一点。从中长期，比如说一年时间来看，降准还是有空间和可能的，但就短期来说，可能性不大。

一是央行刚刚续做了MLF，规模也不小，虽然这个累积余额比较大，但也没有说一定需要用降准去替代这种说法，降准外的其他工具依旧可以继续使用；二是从6.7%的经济增长速度来看，货币政策立即宽松的迫切性不强，所以短期内政策不动的概率更大一些。

即使更长期时间段内真的有降准政策出台，也没有必要立即确认为政策的宽松，不排除仅是流动性对冲的手段和工具而已。

经济方面，虽然6.7%的增长速度还可以，但仍需要更多时间去观察分项数据的变化，比如民间投资等等，现在还不能断定已经企稳。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

第一，上半年经济数据好于市场预期，中国经济见底走稳信号明确，经济“L型”从上半场进入下半场拐点已现。第二，三大驱动力是经济走稳的最大贡献者：1、今年美联储由鹰派转鸽派，美元指数见顶，大宗商品价格见底，全球性工业通缩有所缓解，PPI和CPI出现回升，工业企业利润和消费下滑趋势止跌反弹，新周期归来。2、财政货币政策攻防互换，今年地方政府债务置换及积极财政发力产生稳增长效果，东部沿海城市产业转型取得实质性进展。3、房地产投资从销售回暖延伸到投资回升，改变了去年房地产投资低迷困境。

第三，我们坚持认为，2016年过度看空中国经济或是投资者会犯的最大错误，在英国脱欧事件后，“中国信心”归来成为资本市场最大亮点，同时，随着供给侧改革大幕拉开，微观企业利润改善，中国下半年经济继续走稳依然是大概率事件。第四，在投资策略方面，我们认为，资本市场上有关中国央行再次“大放水”预期将会在市场和政策双层面上被证伪，我们依然维持下半年四大交易策略“大宗政策牛市，股市铁底已现、黄金是大坑、债市防陷阱”。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

二季度(GDP增速)6.7%符合预期，但从格局来讲，还是要关注民间投资不足，房地产投资见高回落，说明前期房地产销售加上稳增长政策起到预期效果。用一句话概括：无近忧有远虑。

首先民间投资仍然不足，房地产投资见高回落；二是物价和利率结合看，名义利率已降至新低，但由于通缩，使得实际利率处于高位，抑制企业需求，抑制企业投资和居民消费的积极性；三是外需情况来讲，要想有实质好转难上加难，经济不振，黑天鹅事件不断，贸易制裁有加重趋势，这三个方面构成远虑。

在这种情况下要立足长远，根据国际状况，择机下调准备金率甚至调息；第二要加大前期财政政策落实力度，增支减税，加快落实；第三，供给侧改革是中国经济能否触底回升的关键，包括国资改革在内的供给侧改革都必须抓紧落实。

货币政策还有空间，目前流动性宽松不需要调控，假如有证据表明英国脱欧带来资金外逃、人民币贬值压力加大，影响流动性稳定，决策层会第一时间降准甚至降息来对冲。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

M2、新增信贷和社融比预期都高一些，说明货币政策环境还是保持宽松的基调，下半年这种情况还是会持续；经济数据总的来说还是比预期稍好，但投资还较弱，说明接下来增长动能还是不太理想。还是认为本月会降息，今年接下来还有2-3次降准的可能性。

**相关背景**

--中国总理李克强表示，要充分估计形势复杂性，中国经济下行压力还在持续，地区和行业走势分化，多种自然灾害也带来较大影响，要稳定宏观调控政策，适度扩大总需求。保持经济稳定增长，在合理区间运行。

--中国国务院办公厅发布关于进一步做好民间投资有关工作的通知，要求紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域准入，在基础设施和公用事业等重点领域去除各类显性或隐性门槛，在医疗、养老、教育等民生领域出台有效举措，促进公平竞争。

--中国国家统计局宣布实施研发支出核算方法改革，并相应修订1952年以来的GDP数据：整体来看，改革后各年GDP总量相应增加，但增速受影响较小；从近十年的数据来看，改革后GDP增速年均提高0.06个百分点。

--针对中国去产能是否会加剧失业的忧虑，中国人力资源和社会保障部副部长信长星表示，化解过剩产能是推进供给侧结构性改革的一个重头戏，初步匡算，今年钢铁煤炭两个行业化解过剩产能大概涉及职工是80万左右，各地正在积极的开展工作。中国失业率保持在较低水平，二季度末全国城镇登记失业率为4.05%。

--中国央行行长周小川表示，中国央行采取的货币政策多目标制，与中国处于经济转轨中的国情是分不开的；会密切关注国际上关于中国货币政策的讨论，并将根据今后的情况动态调整，以不断适应改革和发展阶段的需求。

--中国财政部长楼继伟表示，经济下行压力仍然较大，从目前情况看，后期全国财政收入形势不容乐观，实现全年预算目标需要付出较大努力；要发挥好积极财政政策的作用，地方政府禁止各种变相、违规举债和担保行为，所有政府债务都要分类纳入预算。 （完）