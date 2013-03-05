中国今年GDP目标不变M2增速下调 政府更加“务实”

路透北京3月5日 - 中国周二在人大会议开幕当日发布的政府工作报告称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不过从数字看政府态度变得更加“务实”，今年国内生产总值（GDP）预期增长目标维持7.5%不变，广义货币供应量（M2）增速目标有所下调。

虽然投资增速目标和去年目标相比有所上调，但和去年实际值相比则明确表明中央并不鼓励投资；而从去年年中以来一直热议的城镇化率目标事实上也较克制，增幅也不大。

以下为2013年主要宏观数据目标和去年实际值及目标值一览：

2013年目标值 2012年实际值 2012年目标值

GDP 7.5% 7.8% 7.5%

CPI 3.5% 2.6% 4%

全社会固定资产投资 18% 20.3% 16%

M2 13% 13.8% 14%

财政赤字(万亿元） 1.2 ～ 0.8

城镇化率 53.37% 52.6% 52.07%

“M2确定为13%一方面是今年成长目标也就是7.5%，另一方面今年物价上涨压力略大于去年，可能在4%左右，所以这一目标是比较适宜的，”中国建设银行宏观经济学家赵庆明博士评价道。

至于全社会固定资产投资目标增速为18%，较去年目标高出2个百分点，赵庆明认为这并不表明中央鼓励增加投资，反而是更加务实的态度，因为过去几年实际的增速都在20%以上。“结合国际经济情况，个人认为中央会将18%视为投资增速的上限，而不是最低速度，”他说。

花旗集团中国高级经济学家丁爽亦认为，18%的投资增速和去年实际值相比，是比较保守的目标；M2目标和基本和预期相符。“相对去年比较宽松的货币政策，今年是转向中性，13%不是太紧，只能说偏宽松的基调已经转向，”他说。

中国去年全年全社会固定资产投资比上年增长20.3%，扣除价格因素后实际增长19.0%；其中，固定资产投资（不含农户）364,835亿元，增长20.6%。

城镇化已经被中国定调为扩内需的最大潜力所在，对推进城镇化可能引发新一轮地方投资热潮的担忧一直都存在。今年设定城镇化率目标在53.37%，和去年目标值相比升幅超过1个百分点。但和2012年底时实际水平52.6%相比“今年城镇化目标并不是很高，去年是超额完成了，”丁爽称。

至于今年财政赤字目标较去年高出4,000亿元人民币，他认为这需要通过详细分析才能得出结论，不能仅仅从数字角度来理解。

“整体而言，预计货币政策将从偏宽松开始转向中性，财政政策和去年的扩张程度可能差不多，”丁爽称。

上周五出炉的中国2月官方和汇丰制造业PMI虽然双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，惟基础尚不牢固。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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