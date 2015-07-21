焦点：中国经济企稳只是昙花一现？有人担心无法持久

图为江苏南京的长安马自达汽车生产线。 REUTERS/Kazunori Takada

路透昆山/北京7月21日 - 中国东部，邱邦胜的工厂一片繁忙景象，嗖嗖旋转的机器吐出长长的白色聚丙烯条带，卷绕成捆，用于生产尿布和其它卫生用品。

对于中国总理李克强等高层经济决策者来说，这正是他们希望看到的图景。中国经济增速可能会出现25年来最严重的下滑，决策者们一直在苦苦支撑。

“多家企业报告6月份经营状况改善，房地产行业正在升温，”国家发展和改革委员会的一名要求不具名的研究人员表示，“似乎李总理感到很高兴。”

问题是邱邦胜的例子到底说明了什么？是第二季经济成长意外企稳标志着中国经济出现拐点，还是仅仅反映出中国政府仍然坚持要实现主观设定的目标，而不是去解决经济长期失衡问题？

图表：中国与全球经济成长情况（link.reuters.com/byj69t）

图表：中国出口与GDP （link.reuters.com/qum44s）

上周公布的数据显示，尽管形势困难，但中国经济上半年仍保持了7%的增长率，与政府的全年目标完全一致。

一些分析师一直质疑中国的官方数据，不过中国国家统计局上周表示，其发布的数据准确，并且否认数据可能被夸大。

其他分析师则担心，就算数据没有被粉饰，也可能掩盖了重要的疲弱点。因人民币走强和房地产市场还不稳，贸易、投资、产出和零售销售等经济的支柱部门增长仍然疲软，即便央行今年三度降息。

“我对第二季的经济增长不太乐观，”中国国际经济交流中心的资深经济学家王军表示。

的确，是金融业的繁荣促进了服务业增长，不过6月股市暴跌后，这一增长动能估计已经消失。金融业是第二季增长最快的部门。

这暗示可能需出台更多宽松政策和扶持措施，才能实现今年的官方目标。

**脆弱的稳定**

邱邦胜明白公司的成功，一定程度上得益于中央和地方政府的扶持，包括补贴。他指出，不能更新换代的小工厂将会被淘汰。

这些小工厂没有多少机器人，但却有不少工人。随着过去几年经济增长明显放缓，低端制造业岗位的消失及导致的失业问题给经济持续复苏带来风险。

此外，尽管中国希望制造企业向价值链上游升级，但经济还不能创造出足够多的高收入、高技能性的岗位，以替代消失的低端岗位，并使经济增长向消费倾斜。

邱邦胜不需要再招聘工人，他的获利增幅已从2009年的10%提高到现在的25%。

自从2013年工厂实现自动化以来，再也不需要70个人在车间干活了。现在工人们每天三班倒，每班次只需10-20个人。自动化使他的工厂实现24小时运转，他估计这种自动化能顶替大约300名工人。

“我们的目标是实现利润最大化。要达到这个目标就需要控制成本，而如果不实现自动化和现代化，这是不可能实现的，”他说。

的确，甚至有些认为中国夸大了经济韧性的分析师也说，经济成长正在企稳。

调研公司凯投宏观(Capital Economics)认为，中国实质成长率也许要下滑1-2个百分点，但它还称，从发电量、房屋建筑、港口吞吐量以及货运和客运量增长迹象来看，中国经济仍可能会迎来拐点。

这种状况能否持续、或者是否足以推动未来几个月的经济成长，尚无定论。

股市近期崩跌的影响仍有待观察。但有些分析师担心，支撑股市可能会减少企业可获得的融资，并损及实体经济。

王军表示，这种经济稳定十分脆弱；放松政策的基调还不会变，如果轻微调整政策或收紧政策，今年实现7%的经济成长目标将更加困难。(完)

(编译/ 张涛/李春喜/王颖/徐文焰/许娜)

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