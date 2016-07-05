中国经济下半年增长压力不减 货币政策预调微调空间加大--中证社评

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海7月5日 - 中国证券报周二发布社评文章称，当前经济下行压力仍然较大，随着国内国际经济金融形势变化，下半年货币政策约束减弱。从宏观调控政策来看，未来财政政策需更多发力，同时货币政策预调微调空间正在加大。
从量上来说，为了保证流动性合理，央行可通过逆回购加中期借贷便利(MLF)应对流动性紧张，同时加大定向精准调控力度，通过逆回购、再贷款、定向降准等多种工具调控基础货币，赋予某些工具以政策性、结构性功能。
对实体经济中需大力支持的三农、小微企业、转型升级企业等领域提供资金支持。必要时，也可根据市场整体流动性状况和经济增长的需要降准。
价格方面，货币政策调控既要避免由于过低而刺激通胀和资产价格泡沫，影响去产能的进展，也要避免过高而抬升实体经济融资成本。目前来看，由于货币约束条件减弱，回购利率水平有进一步下调的空间。
文章指出，中国下半年经济增长压力主要体现在：5月经济数据整体低于市场预期，固定资产投资增速大幅回落，工业产出低位运行；6月制造业PMI数据亦显示，制造业下行压力犹存。
出口方面，6月PMI数据中的出口订单指数已连降三月，未来一段时间仍将面临一定压力。另外，货币流动性对物价的抬升作用在上半年已经显现，下半年进一步推高CPI的作用有限，下半年CPI上升压力减小。
再次，年初信贷投放超预期后，年中信贷规模整体回落，未来实体信贷需求可能依然比较疲弱，M2、社会融资规模的增速可能进一步下降。而美联储加息步伐的放缓对于权衡中美利差、缓解跨境资本波动也是利好。
中国人民银行在去年10月降息降准后，今年以来仅在3月1日下调一次存款准备金率0.5个百分点。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。