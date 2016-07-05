中国经济下半年增长压力不减 货币政策预调微调空间加大--中证社评

路透上海7月5日 - 中国证券报周二发布社评文章称，当前经济下行压力仍然较大，随着国内国际经济金融形势变化，下半年货币政策约束减弱。从宏观调控政策来看，未来财政政策需更多发力，同时货币政策预调微调空间正在加大。

从量上来说，为了保证流动性合理，央行可通过逆回购加中期借贷便利(MLF)应对流动性紧张，同时加大定向精准调控力度，通过逆回购、再贷款、定向降准等多种工具调控基础货币，赋予某些工具以政策性、结构性功能。

对实体经济中需大力支持的三农、小微企业、转型升级企业等领域提供资金支持。必要时，也可根据市场整体流动性状况和经济增长的需要降准。

价格方面，货币政策调控既要避免由于过低而刺激通胀和资产价格泡沫，影响去产能的进展，也要避免过高而抬升实体经济融资成本。目前来看，由于货币约束条件减弱，回购利率水平有进一步下调的空间。

文章指出，中国下半年经济增长压力主要体现在：5月经济数据整体低于市场预期，固定资产投资增速大幅回落，工业产出低位运行；6月制造业PMI数据亦显示，制造业下行压力犹存。

出口方面，6月PMI数据中的出口订单指数已连降三月，未来一段时间仍将面临一定压力。另外，货币流动性对物价的抬升作用在上半年已经显现，下半年进一步推高CPI的作用有限，下半年CPI上升压力减小。

再次，年初信贷投放超预期后，年中信贷规模整体回落，未来实体信贷需求可能依然比较疲弱，M2、社会融资规模的增速可能进一步下降。而美联储加息步伐的放缓对于权衡中美利差、缓解跨境资本波动也是利好。

中国人民银行在去年10月降息降准后，今年以来仅在3月1日下调一次存款准备金率0.5个百分点。(完)