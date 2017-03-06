中国经济保持中高速发展可能性很大 将密切关注物价走势--发改委

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月6日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周一表示，中国经济保持中高速发展可能性很大。发改委官员并称，今年以来价格指数总体正常，目前价格总水平保持平稳运行，实现今年物价涨幅3%左右的控制目标有很多有利条件；将密切关注CPI和PPI走势，相机抉择精准施策。
发改委副主任宁吉喆在全国人大和政协“两会”期间的记者会上指出，中国PPI(工业生产者出厂价格指数)上涨较快是恢复性上涨，属正常现象。国际大宗商品价格存在不稳定性，输入型涨价压力有可能加大，要着力缓解国际市场价格波动对国内市场的冲击。
中国十二届全国人大五次会议周日开幕。政府工作报告显示，中国下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP增速被下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。这意味着中国今年将更注重经济提质增效，宏观政策更侧重防风险、抑制资产泡沫。
中国2016年经济增长目标为6.5-7%左右，实际增速6.7%；2016年通胀目标3%左右，实际涨幅2%。（完）
(发稿 沈燕；撰写 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。