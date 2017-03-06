中国经济保持中高速发展可能性很大 将密切关注物价走势--发改委

路透北京3月6日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周一表示，中国经济保持中高速发展可能性很大。发改委官员并称，今年以来价格指数总体正常，目前价格总水平保持平稳运行，实现今年物价涨幅3%左右的控制目标有很多有利条件；将密切关注CPI和PPI走势，相机抉择精准施策。

发改委副主任宁吉喆在全国人大和政协“两会”期间的记者会上指出，中国PPI(工业生产者出厂价格指数)上涨较快是恢复性上涨，属正常现象。国际大宗商品价格存在不稳定性，输入型涨价压力有可能加大，要着力缓解国际市场价格波动对国内市场的冲击。

中国十二届全国人大五次会议周日开幕。政府工作报告显示，中国下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP增速被下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。这意味着中国今年将更注重经济提质增效，宏观政策更侧重防风险、抑制资产泡沫。

中国2016年经济增长目标为6.5-7%左右，实际增速6.7%；2016年通胀目标3%左右，实际涨幅2%。（完）