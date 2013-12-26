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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 26日 星期四 14:06 BJT

发改委预计中国今年GDP增长7.6%左右

中国国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，今年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，经济增长超过预期目标，就业、物价、国际收支等主要宏观调控目标也基本实现。但同时提到部分地区债务规模过大。今年前三季度中国GDP同比增速为7.7%。图为2013年9月2日，上海浦东金融区街景。路透

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