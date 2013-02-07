净出口对中国GDP贡献海关与统计局数字相左 因计算方法不同

* 去年中国外贸顺差增加对GDP增长的贡献率为9.6%--海关

* 去年中国货物和服务净出口对GDP的贡献为-2.2%--统计局

* 两部门的计算口径和方法均不同--分析师

* 去年中国的外贸依存度降至47%

路透北京2月7日 - 中国海关总署称,2012年中国外贸净出口即顺差增加对GDP(国内生产总值)增长的贡献率为9.6%,看似与此前国家统计局公布的数字-2.2%南辕北辙.而分析人士指出,只因两个部门的统计口径和计算方法有不同.

海关网站周四刊登的新闻稿称,按现价测算,2012年中国GDP净增加4.78万亿元,同期外贸顺差增加4,609亿元.按GDP支出法(GDP=最终消费+资本形成总额+净出口)计算,顺差增加对GDP增长的贡献率为9.6%.

而此前,中国统计局局长马建堂在新闻发布会上称,2012年最终消费对GDP贡献是51.8%,资本形成贡献50.4%,货物和服务的净出口贡献-2.2%.

"关键是两个部门对进出口的计算价格是不一样的.海关是按现价计算,而统计局是按不变价格计算.此外统计局的计算口径中包括了服务贸易."安信证券宏观经济分析师尤宏业说.

在统计局此前公布的新闻稿的注释中写明,"绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算."

尤宏业表示,去年中国进口的主要商品例如大宗商品的价格是稳中有降的,而出口的商品价格则稳中有升,中国的贸易条件实际上有所改善,贸易盈余是扩张的."海关也说明了,是顺差增加对GDP'增长'的贡献率."

"稳定增长的对外贸易为实现国民经济增长目标做出了贡献."海关新闻稿称.

统计局初步数字显示,2012年中国GDP同比增长7.8%至51.93万亿元人民币,增速创13年来新低.据海关数据,当年贸易顺差2,311亿美元,折合顺差1.46万亿元.

海关新闻稿并称,在净出口的增加拉动国民经济增长的同时,中国外贸依存度进一步回落.2012年中国的外贸依存度降至47%,回到50%以下.表明中国的经济增长正由外需拉动向内需驱动转变.

外贸依存度是进出口总额与国内生产总值的比值,是评估与衡量开放程度的主要指标,反映一国或地区的经济对国际市场的依赖程度.(完)

(发稿 李然/谢衡; 审校 杨淑祯)

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