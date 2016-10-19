中国国家统计局2016年三季度经济运行情况发布会要点摘录

路透北京10月19日 - 中国国家统计局周三公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值；环比则增长1.8%。

统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长8.2%，亦符合路透调查中值；9月规模以上工业增加值同比增长6.1%，社会消费品零售总额同比增10.7%，路透调查预估中值分别为6.4%和10.6%。

以下是国务院新闻办公室举行的国家统计局2016年三季度经济运行情况发布会要点摘录：

**房地产对经济增长作用明显**

三季度房地产市场销售形势还是不错的。商品房销售量的增长速度跟上半年比，首先还是继续保持高位，前三季度商品房销售面积同比增长26.9%。今年一季度、二季度房地产销售形势也非常好，上半年的增长速度是27.9%，三季度的总体销量增长速度是比二季度有所回落。今年以来房地产对经济增长的作用还是比较明显的，明天我们将发布分行业的增加值数据，根据初步测算，前三季度房地产对经济增长的贡献率在8%左右。

三季度GDP增长6.7%是科学核算出来的。从产业结构来看，前三季度一产同比增长3.5%，略有提升，比上半年提升了0.4个百分点，主要因为秋天是收获的季节，所以三季度粮食、蔬菜等农产品大量上市，所以一产增长值增速有所加快。在二产中，建筑业三季度增加值比上半年回落了将近有1个百分点。三季度用电量和发电量有明显好转，三季度的工业对上半年来讲是持平的。三产表现还是不错的，前三季度的第三产业增长速度是7.6%，比上半年略有回升，主要是因为三季度的零售、交通运输业是加快的，再加上房地产的形势也可以，所以表现还是不错的。这是从生产结构来看。

从需求结构来看，社会消费品零售额和出口增速三季度是加快的，但是投资增速比上半年略有回落，而且居民消费实际增速也稍微有所回落。总需求总体平稳，无论是从生产侧还是从需求侧来看，6.7%的GDP增长速度核算是科学的、基础的、符合实际的。

**供给侧结构改革实效超预期**

供给侧结构改革的实效是实实在在的，而且是超预期的。“三去一降一补”五大任务都取得了实效。去产能方面，煤炭产量是下降的。去库存方面，工业企业的产成品库存和商品房的待售面积连续多个月减少。去杠杆和降成本方面，工业企业资产负债率和成本有所下降。短板领域的投资在加快。

但效果远不止于此，我刚才用了一个“超预期”，为什么？表现在几个方面：首先，工业产品的价格上涨，企业效益明显好转，这与供给侧结构改革有直接关系，这是因为我们淘汰了一些落后产能，促使供给领域的供求关系发生了积极变化，再加上国际大宗商品价格也在上涨，所以钢铁煤炭的价格才出现回升，工业企业的利润才明显好转，这是结构性改革最直接的一个效果。二是，由于工业利润的好转，企业预期也在好转，制造业PMI指数近两个月都是50.4%，预期明显好转，增强了大家发展的信心。三是，“三去一降一补”推动相关领域正在进行深层次的改革。

从这些方面来讲，无论是直接的效果还是外溢的正效应，供给侧结构改革的效果是非常明显的。正是由于有这么好的效果，尽管目前在这个环境下有些企业有复产的可能，但是我们一定要从大局出发，坚定不移地推进供给侧结构改革，一定不能为眼前市场环境的变化，让一些该淘汰的企业复产，还是要按照既定的方向和路径，坚定不移地推供给侧结构改革。

**稳的格局非常明显**

经济运行继续保持稳定态势，积极变化在增多，稳的基础有所加强。我们观察宏观经济主要是从增长、就业、通胀、国际收支这几大指标来看，从这几个指标的运行情况来看，稳的格局是是非常明显的，而且稳中有好。经济稳的态势继续保持，而且是稳的基础加强。

进入三季度以后，工业的用电量、发电量、货运量这些指标都明显增长加快，工业呈现出明显的企稳态势。

前三季度城镇新增就业1,067万人，提前一个季度完成全年预期目标。9月份31个大城市的城镇调查失业率低于5%，这是自2013年6月份以来首次低于5%。

**消费对经济增长贡献率继续提升**

从投资、消费、净出口三大需求的贡献率来看，消费对经济增长的贡献率是71%，比去年同期提高了13.3个百分点；资本形成的贡献率是36.8%，略有下降；净出口贡献率是负的7.8%。从这个格局来看，消费对经济增长的贡献率在继续提升，这意味着需求结构也是在向好的发展方向。

从新的动力的转换角度来看，新经济继续保持较快发展，新的动能在加快成长。以新产业、新技术、新商业业态、新模式、新产品、新服务为代表的新经济，继续保持较快增长。今年日均新登记企业1.46万家，比去年同期每天提升2,000家左右。战略性新兴产业、高技术产业保持10%以上的增长速度。新业态方面，网上零售额前三季度增长26.1%。新产品方面，例如新能源汽车前三季度增长83.7%。这说明中国经济在转型升级中，新经济、新动能加快增长。

居民收入稳定增长，民生事业持续改善。前三季度居民收入实际增长6.3%。有人可能觉得这是低于GDP的6.7%，但实际上6.7%是按GDP的总量来计算的实际增长速度，如果考虑人口因素转化为人均GDP的话，人均收入与人均GDP增长是基本同步的。

节能降耗成效突出，经济运行质量稳步提升。前三季度单位GDP能耗同比下降5.2%，连续下降。工业生产企业效益明显好转，1-8月份规模以上工业企业利润同比增长8.4%，8月当月增长19.5%，所以经济运行的质量是提升的。

无论是运行态势、经济结构，还是新动力的成长、运行的质量以及民生改善等方面，前三季度的经济增长继续保持了总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期的态势。（完）

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