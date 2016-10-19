中国国家统计局2016年三季度经济运行情况发布会要点摘录

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月19日 - 中国国家统计局周三公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值；环比则增长1.8%。
统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长8.2%，亦符合路透调查中值；9月规模以上工业增加值同比增长6.1%，社会消费品零售总额同比增10.7%，路透调查预估中值分别为6.4%和10.6%。
以下是国务院新闻办公室举行的国家统计局2016年三季度经济运行情况发布会要点摘录：
**房地产对经济增长作用明显**
三季度房地产市场销售形势还是不错的。商品房销售量的增长速度跟上半年比，首先还是继续保持高位，前三季度商品房销售面积同比增长26.9%。今年一季度、二季度房地产销售形势也非常好，上半年的增长速度是27.9%，三季度的总体销量增长速度是比二季度有所回落。今年以来房地产对经济增长的作用还是比较明显的，明天我们将发布分行业的增加值数据，根据初步测算，前三季度房地产对经济增长的贡献率在8%左右。
三季度GDP增长6.7%是科学核算出来的。从产业结构来看，前三季度一产同比增长3.5%，略有提升，比上半年提升了0.4个百分点，主要因为秋天是收获的季节，所以三季度粮食、蔬菜等农产品大量上市，所以一产增长值增速有所加快。在二产中，建筑业三季度增加值比上半年回落了将近有1个百分点。三季度用电量和发电量有明显好转，三季度的工业对上半年来讲是持平的。三产表现还是不错的，前三季度的第三产业增长速度是7.6%，比上半年略有回升，主要是因为三季度的零售、交通运输业是加快的，再加上房地产的形势也可以，所以表现还是不错的。这是从生产结构来看。
从需求结构来看，社会消费品零售额和出口增速三季度是加快的，但是投资增速比上半年略有回落，而且居民消费实际增速也稍微有所回落。总需求总体平稳，无论是从生产侧还是从需求侧来看，6.7%的GDP增长速度核算是科学的、基础的、符合实际的。
**供给侧结构改革实效超预期**
供给侧结构改革的实效是实实在在的，而且是超预期的。“三去一降一补”五大任务都取得了实效。去产能方面，煤炭产量是下降的。去库存方面，工业企业的产成品库存和商品房的待售面积连续多个月减少。去杠杆和降成本方面，工业企业资产负债率和成本有所下降。短板领域的投资在加快。
但效果远不止于此，我刚才用了一个“超预期”，为什么？表现在几个方面：首先，工业产品的价格上涨，企业效益明显好转，这与供给侧结构改革有直接关系，这是因为我们淘汰了一些落后产能，促使供给领域的供求关系发生了积极变化，再加上国际大宗商品价格也在上涨，所以钢铁煤炭的价格才出现回升，工业企业的利润才明显好转，这是结构性改革最直接的一个效果。二是，由于工业利润的好转，企业预期也在好转，制造业PMI指数近两个月都是50.4%，预期明显好转，增强了大家发展的信心。三是，“三去一降一补”推动相关领域正在进行深层次的改革。
从这些方面来讲，无论是直接的效果还是外溢的正效应，供给侧结构改革的效果是非常明显的。正是由于有这么好的效果，尽管目前在这个环境下有些企业有复产的可能，但是我们一定要从大局出发，坚定不移地推进供给侧结构改革，一定不能为眼前市场环境的变化，让一些该淘汰的企业复产，还是要按照既定的方向和路径，坚定不移地推供给侧结构改革。
**稳的格局非常明显**
经济运行继续保持稳定态势，积极变化在增多，稳的基础有所加强。我们观察宏观经济主要是从增长、就业、通胀、国际收支这几大指标来看，从这几个指标的运行情况来看，稳的格局是是非常明显的，而且稳中有好。经济稳的态势继续保持，而且是稳的基础加强。
进入三季度以后，工业的用电量、发电量、货运量这些指标都明显增长加快，工业呈现出明显的企稳态势。
前三季度城镇新增就业1,067万人，提前一个季度完成全年预期目标。9月份31个大城市的城镇调查失业率低于5%，这是自2013年6月份以来首次低于5%。
**消费对经济增长贡献率继续提升**
从投资、消费、净出口三大需求的贡献率来看，消费对经济增长的贡献率是71%，比去年同期提高了13.3个百分点；资本形成的贡献率是36.8%，略有下降；净出口贡献率是负的7.8%。从这个格局来看，消费对经济增长的贡献率在继续提升，这意味着需求结构也是在向好的发展方向。
从新的动力的转换角度来看，新经济继续保持较快发展，新的动能在加快成长。以新产业、新技术、新商业业态、新模式、新产品、新服务为代表的新经济，继续保持较快增长。今年日均新登记企业1.46万家，比去年同期每天提升2,000家左右。战略性新兴产业、高技术产业保持10%以上的增长速度。新业态方面，网上零售额前三季度增长26.1%。新产品方面，例如新能源汽车前三季度增长83.7%。这说明中国经济在转型升级中，新经济、新动能加快增长。
居民收入稳定增长，民生事业持续改善。前三季度居民收入实际增长6.3%。有人可能觉得这是低于GDP的6.7%，但实际上6.7%是按GDP的总量来计算的实际增长速度，如果考虑人口因素转化为人均GDP的话，人均收入与人均GDP增长是基本同步的。
节能降耗成效突出，经济运行质量稳步提升。前三季度单位GDP能耗同比下降5.2%，连续下降。工业生产企业效益明显好转，1-8月份规模以上工业企业利润同比增长8.4%，8月当月增长19.5%，所以经济运行的质量是提升的。
无论是运行态势、经济结构，还是新动力的成长、运行的质量以及民生改善等方面，前三季度的经济增长继续保持了总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期的态势。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 张喜良/乔艳红)
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