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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 7日 星期一 13:20 BJT

2014年中国GDP初步核实后同比增速略降至7.3%

中国国家统计局周一公布，经初步核实，2014年GDP(国内生产总值)现价总量为636,139亿元人民币，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。中国年度GDP核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段。路透

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