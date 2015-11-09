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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 9日 星期一 14:28 BJT

官员称中国经济年均增6.5%是十三五底线而非目标

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，中国国内生产总值（GDP）年均增长6.5%是十三五期间底线，按照十年翻番测算出来该增速是制定目标的基础，但不是目标本身，后者要待到明年3月份全国人大来最后确定。路透

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