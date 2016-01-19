版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 1月 19日 星期二 14:54 BJT

中国2015年GDP增速创25年新低 今年仍有惯性下滑压力

最新数据显示，中国2015年最后一季度的经济增长未有起色，一如预期增长6.8%，全年则勉强达标增长6.9%，创下25年来新低，鉴于中国仍在去产能去库存进程之中，预计今年经济增速仍面临下行压力，可能呈现前低后稳之势。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐