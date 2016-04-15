中国一季度GDP低位企稳 房地产和基建投资“王者归来”

中国一季度GDP同比增速延续下行但基本符合市场预期，显示低位企稳；尤其3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。分析人士指出，3月关键经济指标向好，主要是受货币持续宽松、财政政策刺激的带动，二季度经济预计会比一季度再好一些；但经济整体仍面临较大下行压力。路透