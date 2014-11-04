财经洞察：该向中国GDP的计划管理模式说再见的时候了

作者 沈燕

路透北京11月4日 - 中国GDP的起落总是牵动着全球投资人的神经。在三期叠加中国经济面临转轨换道的新常态时，或许更需要调整宏观调控的新心态：中国是否还有预设年度GDP增长目标的必要？

尽管中国一直希望淡化外界过于关注中国国内生产总值(GDP)的情结，更强调就业等经济数据背后的社会民生和增长质量；但在需要踮着脚尖完成2014年初设定的GDP增幅7.5%目标的现实面前，不可否认，年初设定的增长目标在某种程度上已成为一种桎梏。

目前中国正处在从高速到中高速的增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段。

为确保年度GDP目标的实现，中国四季度明显加大政府投资力度，仅10月下旬发改委批复九条铁路和五个机场投资项目，总投资规模近5,000亿元人民币。

在中国三季度GDP增幅创下五年半低点7.3%后，强调中国有决心有能力完成年度经济增长目标，几乎成为中国高官在每个国际与国内会场的公开宣言。

那么完成年度GDP目标果真如此重要吗？抑或只是因其纳入年初的政府工作报告，而成为不得不完成的政治任务？

纵观近年来中国经济运行的轨迹，GDP增幅从改革开放30年平均9.8%到近年来持续回落，虽始终坚守于7%上方，且增幅在全球排名亦属优等生；但大而不强以及不均衡的现状屡屡招致外界质疑。外资投行唱空中国经济的声音年年都在轮回，核心标的就是GDP实际增长率与目标值的远近。

事实上，包括前置审批，设置目标额度等主要是计划经济的政府管理手段。而在中国加大改革反腐力度，大力发展市场经济的当下，少一些计划调控的思维，创新宏观调控的思路和模式正当其时，包括取消年度GDP目标设置。

因为对政府而言，专注于民生改善，致力创造和维护公平的社会环境和市场经营环境，显然比直接去投资创造GDP更重要；至于GDP是高是低，就交给统计局以及智库和投行们去研究评判吧。（完）

(审校 杨淑祯)

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