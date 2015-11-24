中国有能力保持经济中高速增长 全年有望实现7%左右目标--李克强

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月24日 - 中国国务院总理李克强表示，中国宏观调控政策储备和工具很多，有能力保持经济中高速增长，今年有望实现增长7%左右的目标。中国仍是全球经济稳定增长的重要动力源。
他周一在吉隆坡出席中马经济论坛时发表演讲称，中国将向马来西亚提供500亿元人民币RQFII额度，按照市场原则购买马来西亚国债，在马来西亚发行人民币债券。
“预计未来5年中国进口商品会达到10万亿美元。我们支持企业走出去，将逐步放宽金融、教育、医疗、养老等领域市场准入。”李克强指出。
他指出，要拓展交通基础设施合作。双方应把“一带一路”建设与东盟互联互通总体规划对接起来，推动基础设施、工业化等领域产能合作；进一步扩大贸易规模。中国与东盟刚刚签署自贸区升级版议定书。中方愿扩大对东盟的服务贸易往来，进一步放宽市场准入条件；深化金融领域合作，共同维护地区经济金融稳定。
李克强周一在吉隆坡同马来西亚总理纳吉布举行会谈时也表示，将中方技术与成本优势同马方基础设施建设需求相对接，通过积极探讨开展马来西亚-新加坡高铁建设、马来西亚南部铁路建设和中马港口联盟等合作，加强区域互联互通，助力两国经贸往来。 （完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕/曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)