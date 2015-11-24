中国有能力保持经济中高速增长 全年有望实现7%左右目标--李克强

路透北京11月24日 - 中国国务院总理李克强表示，中国宏观调控政策储备和工具很多，有能力保持经济中高速增长，今年有望实现增长7%左右的目标。中国仍是全球经济稳定增长的重要动力源。

他周一在吉隆坡出席中马经济论坛时发表演讲称，中国将向马来西亚提供500亿元人民币RQFII额度，按照市场原则购买马来西亚国债，在马来西亚发行人民币债券。

“预计未来5年中国进口商品会达到10万亿美元。我们支持企业走出去，将逐步放宽金融、教育、医疗、养老等领域市场准入。”李克强指出。

他指出，要拓展交通基础设施合作。双方应把“一带一路”建设与东盟互联互通总体规划对接起来，推动基础设施、工业化等领域产能合作；进一步扩大贸易规模。中国与东盟刚刚签署自贸区升级版议定书。中方愿扩大对东盟的服务贸易往来，进一步放宽市场准入条件；深化金融领域合作，共同维护地区经济金融稳定。

李克强周一在吉隆坡同马来西亚总理纳吉布举行会谈时也表示，将中方技术与成本优势同马方基础设施建设需求相对接，通过积极探讨开展马来西亚-新加坡高铁建设、马来西亚南部铁路建设和中马港口联盟等合作，加强区域互联互通，助力两国经贸往来。 （完）