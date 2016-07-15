中国国家统计局2016年二季度经济运行情况发布会要点摘录

路透北京7月15日 - 中国国家统计局周五公布，今年二季度国内生产总值（GDP同比增长6.7%，略高于路透调查预估中值6.6%，与一季度增速持平；环比则增长1.8% 。

统计局并公布，1-6月固定资产投资同比增长9%，低于路透调查中值9.4%。上半年GDP同 比增长6.7%。6月规模以上工业增加值同比增长6.2%，社会消费品零售总额同比增10.6%， 路透调查预估中值分别为5.9%和10%。中国上半年规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.3%。

以下是国务院新闻办公室举行的国家统计局2016年二季度经济运行情况发布会要点摘录：

**上半年经济总体平稳、稳中有进**

总的判断经济企稳的态势非常明显，稳的态势在持续，主要指标运行在合理区间。

今年以来，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势，为完成全年经济目标奠定了较好基础。但也要看到，国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。

三大需求中，最终消费支出对经济增长的贡献率是73.4%，比去年同期提高了13.2个百分点。资本形成贡献率是37%，服务和货物贸易净出口对GDP增长贡献率是-10.4%，从三大需求来看，内需仍是支撑中国经济稳定增长的决定因素，消费的贡献在提升。

供给侧结构性改革在落地，“三去一降一补”、“五大任务”取得了初步的成效。

从去产能看，上半年煤炭产量下降了9.7%，粗钢下降了1.1%；从库存情况看，6月末商品房待售面积比3月末减少了2,100万平方米；从去杠杆的情况来看，5月末规模以上工业企业资产负债率同比下降0.5个百分点；从降成本的角度来讲，规模以上工业企业每百元的主营成本是略有下降的。基础设施投资加快，尤其是农林水、扶贫、科技这些领域的投资继续保持较快增长。

世界经济复苏不及预期，贸易持续低迷，而且经济运行中的不确定因素在增加；国内中国经济正处在结构调整、转型升级的关键阶段，调整的阵痛还在持续，实体经济运行还是比较困难。

对于GDP核算方式改变的影响，从今年上半年的情况来看，研发支出核算改革对GDP增速的影响初步核算下来只有0.02个百分点，把它扣除也不影响一季度、二季度及上半年增长6.7%的走势。

**民间投资增速回落**

从上半年情况来看，民间投资增速继续回落，1-6月份增长2.8%，比1-5月份回落了1.1个百分点。

民间投资增速为什么会回落，从大的背景来讲，还是跟整个经济结构的调整有关系。民间投资中50%左右是制造业投资，中国经济进入转型发展新阶段以后，传统行业由于产能过剩比较严重，所以需要进行市场出清，市场环境偏紧，加之工业品的价格在持续走低，所以企业投资意愿不强。

第二个原因，近期国务院九个督查组对全国各地调查发现，确实有一些地方存在着对民间投资进入准入门槛过高、改革不到位的情况，还存在不少“玻璃门”、“弹簧门”，民间投资虽然愿意进入，但是由于这些门槛的限制，不利于民间投资的增长。

第三个原因，跟民间投资融资的成本有关，民间融资主体很多都是小企业，存在贷款难、贷款贵的问题。

这种调整跟大的产业结构调整的大背景相关联，所以适当的增速回落既是结构调整的反映，也有利于传统产业的调整。尽管固定资产投资增速回落，尤其是民间投资增速在回落，但是固定资产投资的结构是在持续优化的。

一些新指标表现不错，像固定资产投资的新开工项目计划总投资上半年增长25.1%，保持了较高的增长速度。同时，近期市场环境有所改善，尤其是PPI的降幅在持续收窄，有利于刺激或者吸引民间投资，相信民间投资是有条件继续保持或者趋向一种企稳的态势。（完）