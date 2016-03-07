中国经济或于今年探底 积极财政政策将配合结构优化--政协委员

路透北京3月7日 - 中国全国政协委员、华夏新供给经济学研究院院长贾康周一表示，积极的财政政策包括减税和扩大支出手段的综合运用，总量扩张后还要有结构优化；而中国经济可能于今年探底。

他在两会期间全国政协经济组讨论间隙指出，如果没有大的意外，中国今年会按照3%赤字率执行，不会做预算调整；但他同时称，对赤字率的预警线谁也没有绝对精确的论证。

对于中国经济增速的趋势，他表示，中国有希望在年内出现经济增速的阶段性探底，稳增长措施还要出台，有望引出阶段性探底，波动空间企稳，之后会进入新常态中的“常”的阶段。

“积极财政政策主要看扩张力度，最代表性的看赤字率水平，以及其对上一年的相对变化；现在对上一年提高0.6个点，变现出积极特征。”他表示。

上周末公布的政府工作报告指出，积极的财政政策要加大力度；今年拟安排财政赤字2.18万亿元人民币，比去年增加5,600亿元，赤字率为3%，比2015年提高0.6个百分点。

贾康并指出，今年赤字率的安排落到了欧盟“马约”赤字率的预警线上，带有积极的特点，但之前很多意见认为赤字率应该高于3%，所以赤字率既积极又稳妥，未来赤字率情况还得观察今年态势。（完）