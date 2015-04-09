数据观测：中国一季度GDP增速料降至7.0% 3月通胀和工业持续低迷

图为北京市区的体育场、住宅和办公楼。 REUTERS/Jason Lee

调查结果: (同比,%)

预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数

一季度国内生产总值(GDP) 7.0 6.9 ~ 7.3 7.3 7.4 25

3月数据:

居民消费价格指数(CPI) 1.3 0.9 ~ 1.5 1.4 2.4 29

工业生产者出厂价格指数(PPI) -4.8 -5.1 ~-4.0 -4.8 -2.3 23

工业增加值 6.9 6.2 ~ 7.8 6.8 8.8 18

固定资产投资(不含农户)(1-3月) 13.8 13.0 ~ 14.2 13.9 17.6 18

社会消费品零售总额 10.9 10.5 ~ 11.2 10.7 12.2 17

(注：工业和消费数据前值亦为1-2月累计数据。)

路透综合25家机构预测中值结果显示，虽然托底政策推出但经济弱势不改，中国2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至7.0%，这将是2009年第一季以来的最低增速；春节后食品价格较大幅度的回落或拉低CPI同比涨幅至1.3%，而主要生产资料市场价格整体延续下跌趋势，3月PPI同比跌幅料维持在4.8%。

高频数据显示国内工业生产改善不明显，同时房地产建设活动持续滑坡，目前国内经济仍处于年最困难的时期，因此工业、投资等数据依然在低位徘徊。3月工业增加值料同比增长6.9%，1-3月固定资产投资料同比增长13.8%。

“年初以来，货币政策持续宽松，财政支出力度也明显加大...但是，从高频的发电量数据和产能利用率数据来看，直到3月末，经济增速下滑的势头仍然不减。”光大证券报告称，尽管托底政策如预期的那样持续推出，不过经济增长弱势局面仍然不改，故将一季度GDP增速下调至7.0%。

该券商并表示，按照目前的趋势，二季度GDP“破7”可能性很大，因此，更多托底经济增长的政策还会继续出台，并以“宽财政”和“宽信贷”为主。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露此前曾表示，价格和先行指标均表明中国经济一季度“破7”的可能性很大，要高度关注通缩；货币政策和财政政策均面临较大压力，真正的稳健很难守住。

一如市场预期，中国将2015年GDP增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。

**CPI涨幅回落，工业投资增速维持低位**

中国春节假期结束后需求减弱，同时天气转暖蔬菜供应增加，主要食品价格普遍下降。从商务部农副食品数据来看， 各分项均有下跌，且跌幅较大的是蔬菜、蛋类和水产品；而历年春节过后，非食品环比均会大幅度回落。

综合来看，3月CPI同比料上涨1.3%，远低于政府设定的全年3%涨幅目标。

“3月的食品价格表现为季节性回落，主要食品价格都出现了较大回落...而非食品类价格方面，春节期间由于劳动力短缺，服务类价格出现较大上涨，但这部分价格的快速上涨在节后得以缓解。”中信证券在其最新预测报告中称。该券商预计3月CPI同比上涨1.3%。

PPI方面，主要生产资料价格跌幅显着收窄，少数品种出现上涨。从商务部分项数据来看，黑色金属连续第四个月下跌，跌幅略有收窄，能源和橡胶价格回落，化工产品小幅上涨。能源方面，天然气和汽油价格反弹，但煤炭价格继续下跌，且跌幅较2月扩大。综合来看，预计3月PPI同比跌幅持稳在4.8%。

继1-2月房地产销售面积同比下跌16%，新开工面积同比大跌18%之后，3月房地产销售仍未见明显起色，且高频数据显示3月以来房地产销量同比仍然偏弱。

“房地产建设活动持续滑坡估计继续拖累工业活动和投资，不过基建投资可能仍会受到信贷的支撑。”瑞银报告称，预计1-3月固定资产投资同比增速进一步放缓至13.7%。

瑞银并指出，受疲弱的房地产活动拖累，3月电厂煤耗和粗钢产量等高频数据鲜有起色。虽然生产量和就业推动3月统计局PMI从49.9升至50.1，但背后可能存在春节干扰，而值得注意的是新订单和原材料库存均有所恶化、表明内需依然疲弱。

瑞银并因此预计3月工业生产同比增速将放缓至6.6%。

“鉴于目前为止的宽松政策无法抵消房地产建设活动结构性下行、内需和整体经济继续受到拖累，为了实现今年的经济增长目标，我们认为决策层还需出台进一步的宽松政策。”瑞银报告表示，预计宽松政策陆续出台将有助于GDP增速在二季度到三季度初出现小幅好转，但随着房地产下行给经济带来越来越大的拖累，后续增长势头可能再度恶化。

瑞银并维持全年GDP增速从7.4%放缓至6.8%，在2016年放缓至6.5%的预测。

中国国务院副总理张高丽此前表示，今年中国经济下行压力有所加大，困难比去年多，政府要主动作为，使积极的财政政策加力增效，稳健的货币政策松紧适度。更加注重定向调控，努力完成今年的任务。

中国国务院在明确《政府工作报告》部门责任和分工的常务会议上亦称，要确保经济运行在合理区间，抓紧实施积极财政政策加力增效措施，灵活有效运用货币政策工具，帮助企业和基层破解难题，稳定和扩大就业。

以下为各机构预测详情:(同比,%)

机构 CPI PPI 工业 投资 消费 GDP(一季度)

法国兴业银行 1.5 -5.1 7.2 13.8 ~ 7.0

华侨银行 1.5 -4.9 6.7 13.6 10.8 6.9

华创证券 1.5 -4.7 6.9 14.1 10.9 ~

光大证券 1.5 -5.0 6.2 13.8 10.7 7.0

申万宏源（原申万） 1.4 -4.6 7.0 14.0 10.7 6.9

Natixis 1.4 -4.7 ~ ~ ~ ~

汇丰 1.4 -4.4 ~ ~ ~ ~

渣打银行 1.3 -4.6 ~ ~ ~ ~

上海证券 1.3 -4.9 7.8 14.2 11.2 7.2

申万宏源（原宏源） 1.3 -4.7 6.9 13.9 10.9 7.0

瑞士信贷 1.3 ~ ~ ~ ~ 6.9

德国商业银行 1.3 ~ ~ ~ ~ ~

中信证券 1.3 -4.9 6.7 13.6 10.7 7.0

招商证券 1.3 -5.0 7.0 14.1 10.5 7.1

中金 1.3 -4.8 6.4 13.0 11.2 7.2

交银国际 1.3 -5.0 6.7 13.8 11.0 7.0

交通银行 1.3 -4.7 7.0 13.8 11.0 6.9

BMO 1.3 -4.7 ~ ~ ~ 7.0

巴克莱银行 1.3 -4.8 ~ ~ ~ ~

美国银行 1.3 -4.5 6.5 13.5 11.0 7.0

瑞银 1.2 -4.5 6.6 13.8 10.9 6.9

摩根大通 1.2 -4.6 ~ ~ ~ 7.0

兴业银行 1.2 -4.9 7.5 13.6 11.0 7.0

Action Economics 1.2 -4.9 ~ ~ ~ ~

华融证券 1.1 -4.8 7.2 14.0 11.0 7.0

高盛 1.0 -4.9 6.9 14.0 10.7 7.2

DZ Bank 1.0 ~ ~ ~ ~ 7.2

巴黎银行 1.0 -4.9 ~ ~ ~ ~

ING金融市场 0.9 -4.0 7.5 14.0 10.9 7.1

Rabobank ~ ~ ~ ~ ~ 7.0

丹麦丹斯克银行 ~ ~ ~ ~ ~ 7.0

Capital Economic ~ ~ ~ ~ ~ 6.9

贝伦贝格银行 ~ ~ ~ ~ ~ 7.3

注：~ 表示数据不可得。投资为1-3月同比增速。(完)

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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