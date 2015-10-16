热点聚焦：中国三季度GDP破七又如何？

作者 沈燕

路透北京10月16日 - 中国将于下周一（19日）公布三季度国内生产总值(GDP)增幅，机构普遍预测破七是大概率事件，若此将创下2009年金融危机以来最低。

路透综合50家机构预测中值结果显示，三季度GDP增速预计破七跌至6.8%。固定资产投资持于较低增速，加之上半年金融业对经济增长的贡献减弱，都将使GDP承压。

有消息人士对路透表示，中国三季度GDP增幅预计为6.9%。前次低点为2009年一季度创下的6.2%。中国今年一及二季度GDP增幅则均为7%。

在外界对中国经济的一片忧虑声中，究竟该如何看待中国三季度GDP可能破七的现实？到底是中国经济转型过程中必须承受的阵痛还是中国经济就此步入跌途的开始？这显然也是即将出台的中国“十三五”(2016-2020年)规划中必须直面的问题。

尽管学界不乏中国应该取消GDP增长目标设置的建议，认为不应唯GDP至上，因为目标设定后更像一把尺子，不仅成为官员政绩考核的标杆，同时也会强化外界对GDP数据的过度关注而忽视了经济增长的质量。

尤其当GDP不能达标的时候更容易引发外界对中国经济的误判，继而影响到市场的预期。

不过，一位有官方背景的学者就坦称，在中国目前的宏观调控水平和官场考核体制下，量化的经济指标仍是必须的，至少能为宏观调控提供合理的依据。

“总得有个参考指标吧，虽然也强调不再唯GDP至上，GDP也不是考核官员的唯一标准。但从中国目前的现实看，经济调控目标的设定仍有必要的。至少是考核政府工作的一个指标。”该位人士称。

至于以后GDP破七是否会成为新常态，他认为目前还不能得出这个结论。毕竟中国经济仍在转型期，仍有发展后劲，对GDP数据也不宜过份解读。

曾参与过多个国家五年规划制定的国家发改委发展规划司司长徐林曾公开表示，“十三五”时期GDP的增长底线是6.5%左右。这一数据略低于中国财政部副部长朱光耀预计的“十三五”期间中国7-8%的潜在经济增长率。

**理性看待GDP破七，引导预期也不宜过度**

事实上，当中国上半年GDP增幅精准落在7%的年初预定目标值时，曾引发外界对数据真实性的质疑。而中国经济“缓中趋稳，稳中向好”的官方表述也一度成为官方各部门对中国经济形势判断的标准用语。

不过，随着三季度月度数据的发布，经济下行压力似乎未见缓解，其后包括统计局及发改委等多部门纷纷发声，力证中国经济仍运行在合理区间，但乐观判断却明显降温。

统计局发言人盛来运在此前的媒体吹风会上，被问及三季度GDP是否会破七时也曾表态与二季度偏离不大。

“从目前看，7-8月份相关指标看仍是平稳运行，即使有偏离（与上半年GDP增幅7%）也不大。”盛来运称，就其个人的理解，全年GDP增幅7%左右的左不要在6.5%以下，右也不要超过7.5%以上，左和右可能在一定误差范围内。

本周四发改委举行的新闻发布会后，发改委新闻发言人李朴民称，中国经济仍保持缓中趋稳、稳中向好、稳中有进态势，并在合理区间内运行，预计三季度GDP增幅仍会保持7%左右；居民消费价格总水平将继续保持温和上涨态势，不会出现大幅的物价上涨。

虽然不难看出中国官员的表态更多旨在引导市场预期，尤其是今年是十二五收官年，宣传成绩，自我表扬也往往中国官场惯例，但若对经济亮点着墨偏多，而对存在问题轻描淡写一笔带过，也难免让外界对中国经济的真实状况产生更多疑虑。

中国总理李克强本周主持召开部分省（区、市）负责人经济形势座谈会上就指出，当前中国经济正处在新旧动能转换的艰难进程中。旧动能的弱化加大了经济下行压力，但新动能也在加快成长，地区经济走势呈现分化。着力巩固向好趋势，有效对冲下行因素，确保完成全年发展主要目标任务。

李克强指出，下一步要继续创新宏观调控方式，精准实施定向调控、相机调控，加强逆周期调节，管控好潜在风险，巩固经济基本面，培育发展新动能。

中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

（完）