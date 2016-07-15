二季度中国GDP同比增长6.7% 6月工业同比增6.2%--统计局

中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透北京7月15日 - 中国国家统计局周五公布，今年二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，略高于路透调查预估中值6.6%，与一季度增速持平；环比则增长1.8%。
统计局并公布，1-6月固定资产投资同比增长9%，低于路透调查中值9.4%。上半年GDP同比增长6.7%。
6月规模以上工业增加值同比增长6.2%，社会消费品零售总额同比增10.6%， 路透调查预估中值分别为5.9%和10%。中国上半年规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.3%。
“国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力依然较大，”国家统计局在新闻稿中称。
以下为中国2016年二季度GDP和6月工业、投资与消费同比变动详情（%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
二季度国内生产总值（GDP） 6.7 6.6 6.7 6.3~6.8 7
6月工业增加值 6.2 5.9 6 5.3~6.1 6.8
固定资产投资(不含农户)(1-6月) 9.0 9.4 9.6 8.8~10 11.4
6月社会消费品零售总额 10.6 10 10 9.2~10.2 10.6
注：GDP前值为2016年一季度数据，上年同期为去年二季度数据；固定资产投资数据前值为1-5月累计数据。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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