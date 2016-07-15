二季度中国GDP同比增长6.7% 6月工业同比增6.2%--统计局

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续

路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。