巴克莱调升中国二季度GDP预估至7.4%

路透北京6月16日 - 中国上周五公布略优于预期的宏观数据后，国际投行巴克莱发布报告称，数据印证其关于一季度经济环比增速触底的观点，将二季度国内生产总值（GDP）增速预估上调至7.4%。

巴克莱的最新报告称，上调二季度GDP增速预估反映了环比增长更为强劲，同时他们对全年7.2%的增速预估也面临上行风险。

他们进一步指出，构成克强指数的三个主要指标--新增贷款、用电量和铁路货运量的表现均预示经济增速在3月触底，而5月的房地产销售和新开工数据也较4月改善。

“鉴于国家采取了定向宽松货币政策，地方各级政府较好地实施了稳定增长计划以及未来数周货币政策将进一步放宽的预测等因素，我们认为，我们对2014年7.2%的GDP增长预测正在面临上升风险。”巴克莱表示。

他们相信国务院总理李克强对2014年7.5%的GDP增长目标是相当认真的。李克强6月6日在八省市政府负责人参加的经济工作座谈会上强调，完成今年经济社会发展主要目标任务，是各级地方党委政府不可推卸的重大责任，各级政府要抓紧推进各方面工作，不得拖延或敷衍了事。

不过对于2015年增长7.2%的预估，巴克莱表示正面临下调风险。2015年的中国房地产市场仍将保持低迷状态。货币政策放宽可能会防止房价出现螺旋下跌现象，但买家不太可能在房价降低时购买房产；随着稳增长成为2014年的重中之重，一些必要的结构调整将推迟至2015年，这将会对经济增长产生重压。

而且他们对中期经济审慎展望背后还存在结构性因素：中国的潜在经济增长率处于7-8%这一范围的低端；高杠杆经济、与影子银行贷款和地方政府债务相关之金融和财务风险将限制政策的选择范围；鉴于当前存在严重的产业过剩和房地产泡沫现象，中国急需在发掘新的增长驱动因素的同时保持经济的适度发展。

中国经济受一连串稳增长的微刺激政策带动终于放缓下行步伐。周五公布的投资消费均呈相对平稳态势，不过持续下滑的房地产投资仍是中国经济下行压力较大的最大不确定因素。

不过，市场对中国经济前景的预测仍存分歧。国际投行野村稍早亦上调对中国今年GDP增长率的预估至7.5%，称这主要基于5月先行指标的改善，以及政策微调力度的加大。

而投行摩根士丹利的报告则将中国今年实质GDP增长预测由7.2%降至7%，并预期中国第三季减息，以改善经济表现。报告称，政府的微刺激措施能否有效降低融资成本，仍然有待观察。同时，5月PMI数据可能令决策层更为犹豫是否应该采取更为宽松的措施。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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