预计四季度中国经济增长6.6%左右 全年6.7%左右--社科院

路透北京9月28日 - 中国社科院财经战略研究院发布报告预计，中国四季度经济增长6.6%左右，消费物价指数上涨2.1%左右。全年GDP预期增长6.7%左右，CPI上涨2.0%左右。

周三刊登在上海证券报的报告称，四季度宏观经济走势将受去产能、去泡沫和清理债务等因素影响，基建投资、房地产投资、民间投资增速存在回落压力。房地产市场结构性矛盾加重，宏观政策操作难度加大，经济增长仍有下行压力；物价涨幅分化，PPI同比降幅继续缩小趋向转正，CPI温和增长。

中国今年第一及第二季GDP同比均增长6.7%；8月CPI同比增长1.3%。

“四季度国内经济增速可能微幅下移，但仍属于平稳运行的范畴，应在保证国内需求基本平稳的前提下，继续推进供给侧改革，增强经济发展的可持续性，化解经济中潜藏的风险，使经济运行保持在合理区间。”报告称。

对此，报告提出了五项政策建议：包括加大力度推进区域经济结构调整。当前，少数省区GDP、工业增加值、固定资产投资增速等变量负增长，与全国平均增速偏离较大，已陷入了典型的区域性经济衰退。需要从全国产业结构和区域经济布局的高度，采取有效措施协助这些地区淘汰落后产能、建立充满活力的市场机制、增强政府服务功能，大力推进这些区域的经济结构调整，力争早日结束区域性经济衰退。

制定差别化的房地产调控政策。目前房地产市场区域分化严重，冷热不均，已经产生了资源错配，同时也加大了宏观调控的难度。要着力推进均衡发展和协调发展，缩小区域性地区差距和城乡差别，推进公共服务均等化，以产业发展带动科学合理的城镇化，引导人口流动，要因城而异，制定差别化的房地产调控政策，缓解房地产市场严重分化的局面，化解局部城市的潜在泡沫风险。

增加地方政府债务透明度。把握好经济增长与债务增长的平衡，提高经济增长的可持续性。既要把防范大规模失业风险作为经济增长的底线，实事求是的评估经济增长的需要与可能，提高社会政策托底能力，稳定中高速经济增长预期；也要把防范债务危机作为债务增长的底线，加大政府债务“开正门”的力度，使地方政府隐性负债显性化，提高债务透明度，降低债务成本，增强政府债务的可持续性。

亚洲开发银行周二在北京发布最新亚洲发展展望报告，将今年中国经济增长预估从6.5%上调至6.6%，明年预估从6.3%上调至6.4%，较今年3月份的预测上调了0.1个百分点。（完）