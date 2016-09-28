预计四季度中国经济增长6.6%左右 全年6.7%左右--社科院

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月28日 - 中国社科院财经战略研究院发布报告预计，中国四季度经济增长6.6%左右，消费物价指数上涨2.1%左右。全年GDP预期增长6.7%左右，CPI上涨2.0%左右。
周三刊登在上海证券报的报告称，四季度宏观经济走势将受去产能、去泡沫和清理债务等因素影响，基建投资、房地产投资、民间投资增速存在回落压力。房地产市场结构性矛盾加重，宏观政策操作难度加大，经济增长仍有下行压力；物价涨幅分化，PPI同比降幅继续缩小趋向转正，CPI温和增长。
中国今年第一及第二季GDP同比均增长6.7%；8月CPI同比增长1.3%。
“四季度国内经济增速可能微幅下移，但仍属于平稳运行的范畴，应在保证国内需求基本平稳的前提下，继续推进供给侧改革，增强经济发展的可持续性，化解经济中潜藏的风险，使经济运行保持在合理区间。”报告称。
对此，报告提出了五项政策建议：包括加大力度推进区域经济结构调整。当前，少数省区GDP、工业增加值、固定资产投资增速等变量负增长，与全国平均增速偏离较大，已陷入了典型的区域性经济衰退。需要从全国产业结构和区域经济布局的高度，采取有效措施协助这些地区淘汰落后产能、建立充满活力的市场机制、增强政府服务功能，大力推进这些区域的经济结构调整，力争早日结束区域性经济衰退。
制定差别化的房地产调控政策。目前房地产市场区域分化严重，冷热不均，已经产生了资源错配，同时也加大了宏观调控的难度。要着力推进均衡发展和协调发展，缩小区域性地区差距和城乡差别，推进公共服务均等化，以产业发展带动科学合理的城镇化，引导人口流动，要因城而异，制定差别化的房地产调控政策，缓解房地产市场严重分化的局面，化解局部城市的潜在泡沫风险。
增加地方政府债务透明度。把握好经济增长与债务增长的平衡，提高经济增长的可持续性。既要把防范大规模失业风险作为经济增长的底线，实事求是的评估经济增长的需要与可能，提高社会政策托底能力，稳定中高速经济增长预期；也要把防范债务危机作为债务增长的底线，加大政府债务“开正门”的力度，使地方政府隐性负债显性化，提高债务透明度，降低债务成本，增强政府债务的可持续性。
亚洲开发银行周二在北京发布最新亚洲发展展望报告，将今年中国经济增长预估从6.5%上调至6.6%，明年预估从6.3%上调至6.4%，较今年3月份的预测上调了0.1个百分点。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。